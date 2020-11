Rose McGowan finisce in ospedale per "colpa" delle elezioni americane (FOTO)

Rose McGowan è stata ricoverata in ospedale dopo essersi fratturata un braccio nel tentativo di guardare i risultati delle elezioni mentre si trovava sulle scale. L'attrice ha condiviso sui social una foto di se stessa con il braccio sinistro ingessato.

Lo scrutinio dei voti relativi all'elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Ormai da giorni, milioni di persone nel mondo continuano ad aggiornare le pagine social ed i notiziari web in attesa di scoprire quale sarà il risultato finale di questa corsa elettorale tra Joe Biden e Donald Trump. E così ha fatto Rose McGowan che però, per come sono andate le cose, ha probabilmente scelto il momento sbagliato per navigare su internet alla ricerca di news sul tema politico.

L'attrice di Streghe ha aggiornato i fan sullo sfortunato infortunio che l'ha vista protagonista nella giornata di giovedì. Ha quindi condiviso una foto direttamente da un letto d'ospedale in Messico, tenendo il braccio sinistro in alto, avvolto in un gesso. McGowan ha quindi scritto: "Leggere i risultati delle elezioni statunitensi mentre sono sulle scale = frattura".

Rose McGowan ha poi colto l'occasione per criticare il sistema sanitario statunitense, sottolineando quanto le sarebbe costato il ricovero ospedaliero se l'incidente fosse accaduto sul territorio americano. Ha quindi scritto: "In Messico ho pagato 250 dollari, mentre negli USA mi avrebbero probabilmente presentato un conto di 10mila per lo stesso incidente".

Per quanto riguarda l'attuale battaglia elettorale tra Biden e Trump, l'attrice ha sempre fatto sapere di non apprezzare nessuno dei due candidati alla Casa Bianca. Sul leader democratico, McGowan ha detto: "Cosa hanno fatto i Democratici per risolvere qualsiasi cosa? Aiutato i poveri? No. Aiutato i neri? No. Fermato la brutalità della polizia? No. Aiutato le madri single? No. Aiutato i bambini? No". Ricordiamo che McGowan è stata una delle prime attrici a farsi avanti e accusare Harvey Weinstein per molestie sessuali.