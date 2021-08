Rosaline: Spencer Stevenson sarà Paride nel film

Rosaline, il nuovo film ispirato alla tragedia shakespeariana Romeo e Giulietta, ha trovato l'interprete di Paride: sarà Spencer Stevenson a portare sul grande schermo il ruolo.

Il progetto sarà diretto da Karen Maine, mentre la sceneggiatura è firmata da Scott Neustadter e Michael H. Weber.

Il film Rosaline si ispira al romanzo When You Were Mine di Rebecca Serle offre una prospettiva nuova all'opera di William Shakespeare. Nel cast ci sono anche Kaitlyn Dever, Kyle Allen, Sean Teale, Isabela Merced, Minnie Driver e Bradley Whitford.

Spencer Stevenson, recentemente nel cast della serie The Purge, sarà Paride, il miglior amico di Rosaline e suo confidente che si ritrova coinvolto nella storia di Romeo e Giulietta.

Il lungometraggio proporrà la storia d'amore dal punto di vista di Rosaline (Dever), la cugina di Giulietta, una giovane donna piena di ideali e dal carattere complicato. La ragazza, inoltre, è l'ex di Romeo.

Tra i produttori ci sono Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps, in collaborazione con Emily Morris, Becca Edelman e Sarah Shepard.