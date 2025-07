Rooster fighter, arriva l'anime di uno dei manga giapponesi più amato nei Paesi latini

Se il titolo non lo avesse già rivelato, Rooster Fighter parla di.. un gallo che combatte. Questo è probabilmente tutto ciò che è bastato a molti paesi latini per amare la stravaganza della serie.

Durante l'Anime Expo 2025 è stato svelato il primo trailer di Rooster Fighter, l'ultimo anime firmato Adult Swim. Tratto dal manga di Shu Sakuratani, il progetto porta in scena un gallo esperto di kung-fu che combatte demoni giganti per salvare il mondo. Tra azione surreale e romanticismo da pollaio, lo show debutterà nella primavera 2026.

Rooster Fighter, arriva l'anime del gallo col pugno d'acciaio

Dopo il successo apocalittico di Lazarus firmato Shinichiro Watanabe, Adult Swim alza ulteriormente l'asticella del nonsense con una serie che sembra uscita da un incubo psichedelico a base di sake e manga vintage: si chiama Rooster Fighter e ha per protagonista un gallo che salva il mondo a colpi di arti marziali. Il trailer, presentato in anteprima all'Anime Expo 2025 durante il panel di Viz Media, è pura follia animata, con scontri epici tra il protagonista Keiji - un fiero combattente piumato - e mostri giganteschi che minacciano l'umanità. Ma non è tutto. Come ogni grande eroe tragico, anche Keiji ha un passato sentimentale da metabolizzare: il suo cuore batte ancora per Elizabeth, una gallina che lo ha lasciato... e che ora popola i suoi flashback tra una battaglia e l'altra.

Prodotto da Sola Entertainment e diretto da Daisuke Suzuki, con la penna di Hiroshi Seko, lo show è animato dallo studio Sanzigen e si affida a un cast vocale di tutto rispetto: Kenta Miyake dà voce all'indomito Keiji, affiancato da Mariko Honda (Elizabeth) e Shiori Izawa (Piyoko). Durante l'evento sono stati annunciati anche nuovi personaggi: Moio, doppiato da Matsuaki Kanuka, e Keisuke, interpretato da Tomohiro Ono.

Lo slogan ufficiale della serie è già cult: "Un gallo per salvare il mondo!" - e in effetti, raramente la salvezza globale è stata affidata a un pennuto così determinato. La trama, tratta dall'omonimo manga di Shu Sakuratani serializzato dal 2020, è tanto assurda quanto irresistibile, e poggia sul fascino grottesco tipico dei migliori seinen fuori di testa, alla maniera di One-Punch Man. Eppure il manga vanta numerosi fan fin dalla sua uscita, specialmente nei Paesi di lingua spagnola come Spagna, Messico e Argentina. Per vedere il gallo in azione, però, ci sarà da pazientare: Rooster Fighter arriverà su Adult Swim solo nella stagione primaverile del 2026. Il mix di azione sfrenata e umorismo bizzarro promette già però una serie capace di spiccare... il volo