Adult Swim ha ufficialmente confermato due stagioni per una controversa serie poco apprezzata dai fan

Adult Swim ha annunciato che riporterà in vita uno dei suoi anime originali più grandi, e forse più controversi, in futuro con non una, ma ben due stagioni.

Ninja Kamui, l'anime più discusso di Adult Swim, è stato rinnovato per altre due stagioni. Dopo un esordio tra ninja sanguinari e svolte mecha futuristiche che hanno spaccato il pubblico, il protagonista Joe Higan è pronto a tornare con nuovi complotti da affrontare. A discapito dei fan.

Adult Swim conferma Ninja Kamui: l'anime più divisivo tornerà per due nuove stagioni

Nel panorama sempre più fluido dell'animazione per adulti targata Adult Swim, Ninja Kamui è riuscito nell'impresa non banale di dividere gli appassionati a metà - e ottenere comunque due nuove stagioni. L'annuncio è arrivato direttamente dal prestigioso festival di Annecy, dove Warner Bros. e il blocco notturno di Cartoon Network hanno confermato il ritorno dell'opera realizzata da Sola Entertainment e guidata dal produttore Joseph Chou. Nome noto nel circuito, Chou ha firmato in passato progetti del calibro di Neon Genesis Evangelion, Ghost in the Shell e Ultraman, per poi passare a collaborazioni americane come Rick and Morty: The Anime e The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Sebbene la data di uscita resti ancora avvolta nel mistero, sappiamo che la prossima stagione porterà una nuova cospirazione a sconvolgere la vita del protagonista Higan.

Ninja Kamui ha debuttato nel 2024 e ha rapidamente acceso dibattiti grazie al suo protagonista tormentato: Joe Higan, un ex ninja rifugiatosi in una tranquilla cittadina americana con la famiglia. Quando il passato lo raggiunge sotto forma di assassini spietati, Joe è costretto a rinascere come Ninja Kamui per vendicare i suoi cari. Il tono inizialmente crudo e corporeo, con combattimenti ravvicinati e un uso credibile del ninjutsu, ha conquistato chi cercava un thriller action senza compromessi. Ma poi sono arrivati i mecha. E i cyborg. E una deriva fantascientifica che ha mandato in confusione più di uno spettatore.

Proprio questo cambio di rotta, che ha traghettato la serie da uno scenario rurale e personale a un caos tecnologico fatto di robot e combattimenti iperbolici, è stato alla base della controversia. Nonostante le critiche, però, i dati parlano chiaro: Ninja Kamui è uno dei titoli più performanti per Adult Swim. "Le nostre serie true crime come Quiet on Set e The Curious Case of Natalia Grace hanno funzionato bene su più piattaforme, e abbiamo visto risultati simili con l'animazione per adulti come Ninja Kamui", ha dichiarato Warner Bros. "Questi successi, insieme ai risultati delle nuove serie e degli eventi sportivi, ci hanno permesso di attrarre una fetta significativa del pubblico serale via cavo in questo trimestre".

Lontano anni luce dai classici anime mainstream, Ninja Kamui è un esperimento che mescola ninja tradizionali e tecnologia cyberpunk in un cocktail narrativo ad alto tasso di rischio. Ma forse è proprio questo suo essere "troppo" a renderlo uno degli show più chiacchierati (e cliccati) dell'ultimo anno. Ora resta solo da capire se le prossime stagioni sapranno riequilibrare l'azione alla storia... o spingeranno ancora oltre il caos.