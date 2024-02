Rooney Mara cameriera innamorata di uno chef messicano nei poster de La cocina

Rooney Mara innamorata di uno chef messicano? Questo è quanto si vede nei nuovi poster de La Cocina, film che verrà presentato al prossimo Festival del cinema di Berlino.

In questo film, debutto in lingua inglese del regista messicano Alonso Ruizpalacios (A Cop Movie, Museo), Mara interpreta Julia, una cameriera americana che lavora nel ristorante The Grill di Manhattan, dove il suo rapporto con il cuoco messicano senza documenti Pedro (Briones) sta per essere messo alla prova.

La locandina ufficiale del film, rivelata in esclusiva da The Hollywood Reporter, mostra l'attrice schiena a schiena con Briones, legati da un nastro di comande che sembra non avere fine. Nell'angolo in basso, un'aragosta a piede libero sembra tentare una fuga verso la libertà.

Un secondo poster mostra Mara che pulisce il vetro della vasca delle aragoste mentre Briones la osserva. All'interno della vasca è sommersa una mini Statua della Libertà, simbolo della promessa (infranta?) del sogno americano per i lavoratori migranti come Pedro.

Adattato dal classico teatrale The Kitchen di Arnold Wesker del 1957, La Cocina sarà presentato in anteprima mondiale in concorso al Festival di Berlino, dove verrà proiettato venerdì 16 febbraio. Di seguito i poster.