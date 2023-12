Joaquin Phoenix e Rooney Mara vi pagheranno per guardare un documentario sull'agricoltura intensiva

Rooney Mara e Joaquin Phoenix sono disposti a pagare le persone che guarderanno il documentario The Smell of Money.

Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono una delle coppie più apprezzate di Hollywood e ora si sono lanciati in una nuova particolare avventura. Le due star si sono poste l'obiettivo di promuovere il documentario The Smell of Money, che approfondisce le problematiche ambientali e i diritti degli animali in relazione agli allevamenti intensivi. Per l'occasione, Phoenix e Mara si sono offerti di rimborsare personalmente i costi di noleggio alle prime 500 persone che pre-ordineranno il film su iTunes o Google Play.

Un gesto ricco di significato per una coppia che da tempo si impegna nella sensibilizzazione su argomenti fondamentali come l'ambiente, l'alimentazione e il futuro della Terra. The Smell of Money racconta la storia di una piccola comunità rurale nella Carolina del Nord, negativamente influenzata dall'attività ravvicinata di un allevamento intensivo di maiali. Nel documentario si spiega l'impatto dannoso per l'ambiente della fabbrica sull'aria, sull'acqua, sul suolo e sulla fauna locale, senza dimenticare i devastanti effetti sulla salute umana. Nel film si raccontano le vicende di Elsie Herring, che intraprese una causa legale durata nove anni contro il produttore di carne suina Smithfield Foods per razzismo ambientale per gli effetti dannosi sulla comunità da parte dell'attività dell'azienda.

Shawn Bannon, regista di The Smell of Money, ha sottolineato le difficoltà della comunità locale:"Non possono più coltivare le loro verdure, non possono bere la propria acqua del pozzo, non possono nemmeno lavare i propri vestiti perché si macchiano", senza dimenticare i frequenti casi di cancro.

La nota delle star

In una nota congiunta pubblicata, Joaquin Phoenix e Rooney Mara hanno dichiarato:"Speriamo che una volta che il pubblico vedrà questo film, sarà mosso dal suo messaggio importante quanto lo siamo noi. Film come The Smell of Money vivono o muoiono di passaparola e vorremmo dare il nostro contributo e il nostro sostegno per contribuire a sensibilizzare. Per favore, condividete questo film con la vostra famiglia, gli amici, tutti".

Diretto e prodotto da Shawn Bannon, The Smell of Money è stato scritto e prodotto da Jamie Berger e vede la partecipazione anche di Kate Mara, David Lowery, Travon Free, Martin Desmond Roe e DeRay McKesson come produttori esecutivi. L'offerta di rimborso è esclusiva degli spettatori residenti negli USA e con un account Venmo.

