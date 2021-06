Ron - Un amico fuori programma, il trailer del film animato

Ron - Un amico fuori programma è il nuovo film animato in arrivo in autunno nelle sale, ecco il trailer che anticipa qualche dettaglio della storia.

Ron - Un amico fuori programma è il nuovo film animato in arrivo in autunno di cui online è stato condiviso il primo trailer.

Il filmato mostra quello che accade quando un ragazzino che non riesce a stringere amicizia con i coetanei riceve in regalo un B-bot che però è difettoso, vivendo così incredibili avventure insieme.

Il film Ron - Un amico fuori programma, in uscita nelle sale italiane dal 21 ottobre, è stato realizzato da 20th Century Studios e Locksmith Animation ed è stato diretto da Jean-Philippe Vine, Sarah Smith e Octavio Rodriguez. La sceneggiatura è firmata da Smith e Peter Baynham.

Al centro della trama c'è Barney, un ragazzino socialmente goffo che riceve Ron, il suo nuovo device avanzato tecnologicamente in grado di muoversi, parlare, essere sempre connesso ed essere amico del proprio proprietario. Il B*Bot è però malfunzionante, dando vita a delle conseguenze esilaranti che portano il giovane protagonista alla scoperta del significato della vera amicizia.

Le voci dei perosnaggi nella versione originale sono di Zach Galifianakis, Jack Dylan Grazer, Olivia Colman, Ed Helms, Justice Smith, Rob Delaney, Kyle Cantrall, Ricardo Hurtado, Marcus Scribner e Thomas Barbusca.