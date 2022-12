Ron Howard tornerebbe a lavorare come attore solo per una persona in particolare

Ron Howard ha confessato che non ha alcuna intenzione di tornare a lavorare come attore, a meno che non gli venga chiesto da una persona specifica.

Sono anni che non vediamo Ron Howard impegnato come attore, e non abbiamo mai sentito il regista parlare apertamente di questa scelta di essere impegnato solo dietro la macchina da presa. A quanto pare, però, esiste una persona solamente su questo pianeta che potrebbe convincerlo a tornare sul set.

Tredici vite: Ron Howard sul set del film

Durante una recente partecipazione al podcast Variety's Awards Circuit, Ron Howard ha confessato che pur non sentendone in alcun modo il bisogno, tornerebbe a lavorare come attore se una persona in particolare glielo chiedesse: Bryce Dallas Howard, sua figlia.

Per lavorare con lei o aiutarla in qualche progetto da regista si presenterebbe senza alcuna esitazione: "Probabilmente sarebbe Bryce", ha detto Howard identificando in lei l'unica persona che riuscirebbe a convincerlo. Il regista ha ribadito: "Sicuramente se Bryce dovesse trovarsi a dirigere qualcosa dicendomi: 'Papà, ho davvero bisogno che tu entri e lo faccia', o 'Devi farlo', una di queste espressioni mi porterebbe sulla sedia per il trucco e davanti alla telecamera".

Conoscendo la figlia, poi, Ron Howard ha specificato che un'eventualità del genere potrebbe manifestarsi solamente laddove lui stesso sarebbe perfetto per un suo ruolo: "È molto astuta e meticolosa, quindi a meno che io non sia giusto per qualcosa, assolutamente giusto, non succederà nulla".