Romulus: Sky annuncia il rinnovo per la seconda stagione

Sky annuncia la seconda stagione di Romulus, il viaggio fra storia e leggenda alle origini del mito della nascita di Roma firmato da Matteo Rovere. Le riprese dei nuovi episodi della serie prodotta da Sky, Cattleya - parte di ITV Studios - e Groenlandia in collaborazione con ITV Studios inizieranno a maggio e si svolgeranno a Roma e dintorni.

Romulus: Francesco Di Napoli è Wiros nel secondo episodio

L'ambizione è fare della seconda stagione di Romulus la più sostenibile delle produzioni italiane targate Sky Original, parte del piano di Sky di diventare Net Zero Carbon entro il 2030. In partnership con Albert e con Zen2030, il nuovo set di Romulus ambisce alla certificazione ufficiale Albert di produzione sostenibile, puntando a un impatto quanto più ridotto possibile sull'ambiente in tutte le fasi della produzione, riducendo le emissioni sia dirette che indirette di gas serra.

Con una media di più di 1500 settimane di produzione, oggi solo in Italia l'industria cinematografica genera migliaia di tonnellate di anidride carbonica. Dopo essere stato il primo broadcaster a diventare carbon neutral nel 2006, recentemente il gruppo Sky si è impegnato a raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni nette in Europa entro il 2030, puntando così a diventare Net Zero Carbon. Per farlo ridurrà di almeno il 50% le emissioni generate dai propri prodotti, dai propri fornitori nel mondo e dal proprio business, inclusa la realizzazione di produzioni TV sostenibili.

Romulus: I Luperci

La sfida rappresentata dalla produzione della seconda stagione di Romulus, annunciata alla vigilia dell'Earth Day 2021, è un primo, significativo passo in questa direzione, verso l'obiettivo di diventare Net Zero Carbon.

Qui la recensione della prima stagione di Romulus, già venduta da ITV Studios in più di 40 territori, gli otto nuovi episodi saranno interamente girati in protolatino e ancora diretti da Matteo Rovere, Michele Alhaique e Enrico Maria Artale. Alla sceneggiatura tornano Filippo Gravino (Veloce come il vento, Alaska, Fiore, Il primo re) e Guido Iuculano (Una vita tranquilla, Tutto può succedere, Questione di cuore, Alaska), affiancati dalle new-entry nella writers' room Flaminia Gressi (Bella da morire, Noi) e Federico Gnesini (Lo spietato, Rosy Abate: La Serie).

Romulus, i protagonisti: "Siamo gli Avengers dell'antica Roma"

Questa la sinossi di Romulus: Uniti come fratelli, Yemos e Wiros hanno fondato la loro città e l'hanno consacrata a Rumia. Roma e i suoi due re diventano presto un simbolo di libertà e accoglienza, ma accendono l'attenzione di un nemico potente: il re dei Sabini.

Romulus: Il regista Matteo Rovere sul set

Matteo Rovere, fondatore di Groenlandia, showrunner e regista della serie, ha dichiarato: "Con la seconda stagione di Romulus ci avventureremo con ancora più energia nel racconto straordinario della fondazione di Roma. Sono particolarmente felice di intraprendere quest'avventura insieme agli amici di Sky, Cattleya e ITV Studios, che ogni giorno dimostrano con incredibile professionalità la loro passione per il progetto, supportandolo in modo unico. Le nostre protagoniste e i nostri protagonisti, con affascinanti nuovi ingressi, affronteranno difficili sfide, vivranno nuove avventure e battaglie, e ci condurranno verso la scoperta di un grande mistero. Come sono nate Roma e la civiltà occidentale? E chi sarà, alla fine, il nostro Romulus?".