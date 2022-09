Romulus: la seconda stagione in anteprima alla festa di Roma 2022

Sarà presentata in anteprima alla diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma 2022 ROMULUS II - LA GUERRA PER ROMA, secondo capitolo della serie Sky Original firmata da Matteo Rovere e prodotta da Sky Studios, Cattleya e Groenlandia in collaborazione con ITV Studios.

Romulus: Francesco Di Napoli in un momento del primo episodio

Prima del mito, oltre la leggenda, la nascita di Roma come non è mai stata raccontata in 8 nuovi episodi di cui oggi viene rilasciato il trailer ufficiale. ROMULUS II - LA GUERRA PER ROMA arriverà dal 21 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Ai protagonisti della prima stagione Andrea Arcangeli (Yemos), Marianna Fontana (Ilia) e Francesco Di Napoli (Wiros) si aggiungono Valentina Bellè (Volevo fare la rockstar, L'uomo del labirinto, Catch-22) nei panni di Ersilia, a capo delle sacerdotesse Sabine; Emanuele Maria Di Stefano (La scuola cattolica, Siccità) che interpreta il re dei Sabini Tito Tazio, figlio del Dio Sancos, il più potente nemico di Roma; Max Malatesta (Favolacce, Il primo Re) è Sabos, consigliere e braccio destro del re dei Sabini; Ludovica Nasti (L'amica geniale) veste i panni di Vibia, la più giovane fra le sacerdotesse Sabine; mentre Giancarlo Commare (Skam Italia, Maschile singolare, La Belva) è Atys, il giovane re di Satricum. Tornano anche Sergio Romano(Amulius), Demetra Avincola (Deftri) e Vanessa Scalera (Silvia).

Come già la prima, venduta da ITV Studios - il distributore internazionale - in più di 40 territori, anche la seconda stagione della serie è stata interamente girata in protolatino. Il team di regia è formato da Matteo Rovere, Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale, già registi della prima stagione, e da Francesca Mazzoleni (Punta Sacra, Succede). Alla sceneggiatura tornano Filippo Gravino e Guido Iuculano, cui si uniscono nella writers' room Flaminia Gressi e Federico Gnesini.

Roma 2022: Causeway con Jennifer Lawrence e Raymond & Ray in concorso, Amsterdam tra le anteprime

Romulus: Una scena tratta dal primo episodio della serie Sky

Questa la sinossi di Romulus 2: Yemos, Wiros, Ilia, il gruppo di Ruminales e i cittadini di Alba a loro fedeli si sono insediati in quella che un tempo era Velia, consacrandola regno libero e indipendente e dandole il nome di ROMA. È per questo che Tito Tazio, giovanissimo re dei Sabini, figlio del dio Sancos, temuto e venerato dal suo popolo, temendo l'espansione del regno oltre i confini, invita i due re per un rito che si rivelerà un'imboscata volta alla sottomissione. In questa terra inospitale, Yemos e Wiros strapperanno al re le sacerdotesse Sabine, a lui molto care, in un gesto sacrilego ma inevitabile. Quando i Sabini invadono il Lazio per reclamare le donne, Yemos e Wiros restano fermi sulle loro posizioni ma di fronte a guerra e distruzione il loro sodalizio inizia a mostrare i segni di una crisi imminente, perché a Roma può esserci un solo re. Chi prenderà il nome di ROMULUS?

ROMULUS II - LA GUERRA PER ROMA è inoltre la prima serie Tv italiana certificata totalmente carbon neutral, anche a livello internazionale. Durante la fase di produzione è stata avviata una stretta collaborazione con Zen2030, società benefit italiana che ha come obiettivo la riduzione dell'impatto ambientale dell'intero settore audiovisivo italiano, sulla via delle zero emissioni nette. ROMULUS II - LA GUERRA PER ROMA ha quindi potuto beneficiare dell'applicazione del Protocollo Zen2030, finalizzato a ridurre l'impronta di carbonio delle produzioni cinematografiche fino a renderle carbon neutral. Una scelta in linea con l'impegno del gruppo Sky che, con la campagna Sky Zero, punta a essere la prima media company in Europa a diventare Net Zero Carbon entro il 2030.la seconda stagione di Romulus, la serie in protolatino sulla fondazione di Roma, A ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.