Romulus: prime foto dal set della seconda stagione per la serie Sky Original

New entry nel cast e prime foto dal set della seconda stagione per la serie Sky Original Romulus, di Matteo Rovere.

Romulus 2: Francesco Di Napoli, Andrea Arcangeli e Emanuele Maria Di Stefano.jpg

Romulus 2: Matteo Rovere sul set

Prime foto dal set della nuova stagione di Romulus, il viaggio fra storia e leggenda, alle origini del mito della nascita di Roma, firmato da Matteo Rovere. Le riprese dei nuovi episodi della serie prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia, in collaborazione con ITV Studios, sono attualmente in corso fra Roma e dintorni e proseguiranno fino a novembre, per un secondo capitolo che ha l'ambizione di diventare la più sostenibile delle produzioni italiane targate Sky Original, in linea con l'impegno del gruppo Sky che con la campagna Sky Zero punta a essere la prima media company in Europa a diventare Net Zero Carbon entro il 2030. La seconda stagione di Romulus arriverà prossimamente su Sky e NOW.

Diversi i nuovi ingressi nel cast degli otto nuovi episodi della serie Sky Original che andranno ad affiancare i protagonisti Andrea Arcangeli (Yemos), Marianna Fontana (Ilia) e Francesco Di Napoli (Wiros): Valentina Bellè (Dolceroma, L'uomo del labirinto, Catch-22) sarà Ersilia, a capo delle sacerdotesse sabine; Emanuele Maria Di Stefano (Siccità) interpreterà il re dei Sabini Titos Tatios, figlio del Dio Sancos, il più potente nemico di Roma; Max Malatesta (Favolacce, Il primo Re) sarà Sabos, consigliere e braccio destro del re dei Sabini; Ludovica Nasti vestirà i panni di Vibia, la più giovane fra le sacerdotesse Sabine; mentre Giancarlo Commare sarà Atys, il giovane re di Satricum. Sul set dei nuovi episodi anche Sergio Romano (Amulius), Demetra Avincola (Deftri), Vanessa Scalera (Silvia), già nel cast della prima stagione.

Romulus, il significato del finale: figli di una nuova Alba

Come già la prima, venduta da ITV Studios in più di 40 territori, anche la seconda stagione della serie sarà interamente girata in protolatino. Il team di regia è formato da Matteo Rovere, Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale, già registi della prima stagione, cui si aggiunge Francesca Mazzoleni, dietro la macchina da presa di uno dei nuovi episodi. Alla sceneggiatura tornano Filippo Gravino e Guido Iuculano, cui si uniscono nella writers' room Flaminia Gressi e Federico Gnesini.

Nei nuovi episodi ritroveremo Yemos e Wiros che, uniti come fratelli, hanno fondato la loro città e l'hanno consacrata a Rumia. Roma e i suoi due re diventano presto un simbolo di libertà e accoglienza, ma accendono l'attenzione di un nemico potente: Titos Tatios, il re dei Sabini.

Romulus - Seconda stagione è una serie Sky Original prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia, in collaborazione con ITV Studios. La distribuzione internazionale è di ITV Studios. Prossimamente su Sky e NOW.