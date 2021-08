Romina Power sul falso ritrovamento di Ylenia Carrisi: "Vi dovete solo vergognare"

Romina Power non è rimasta in silenzio: dopo le notizie sul falso ritrovamento di Ylenia Carrisi, la cantante su Instagram ha inveito contro chi specula sul dolore della sua famiglia invitandoli a vergognarsi. Nelle scorse ore si era diffusa la voce che Yari Carrisi avesse incontrato la sorella a Santo Domingo.

Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, è scomparsa il 6 gennaio del 1994 a New Orleans, la sua storia ancora oggi da vita ad una serie di speculazioni che riaprono vecchie ferite, mai completamente rimarginate, per la famiglia Carrisi-Power. Dagospia ha riportato che Ylenia ed il fratello Yari si sarebbero incontrati a Santo Domingo, nell'occasione la ragazza avrebbe chiarito che non ha intenzione di ritornare "Yari Carrisi, figlio di Al Bano, spiega di aver avuto modo di incontrare di persona sua sorella Ylenia scomparsa da decenni in gran segreto. I due si sarebbero parlati a Santo Domingo. Lei avrebbe lasciato intendere al fratello di non avere la minima intenzione di ritornare sotto i riflettori", si legge sul portale.

La falsa notizia ha indignato Romina Power, che da sempre si batte contro chi tenta di alimentare false speranze, la questione in passato è stata causa di litigi con lo stesso Albano, che non avrebbe smesso di cercare tracce della figlia. La cantante in un post su Instagram ha scritto "Ma quando la smetterete di speculare sulla mia famiglia? Quando la smetterete di riempire la testa delle persone con becere balle? Vi dovete solo vergognare.

Poco dopo la pubblicazione del suo presunto incontro con la sorella, Yari Carrisi è intervenuto sulle storie di Instgram per bollare la notizia come un ennesimo fake "Questa notizia speculativa è completamente falsa", ha scritto il figlio di Albano e Romina che poi ha parlato di un suo progetto che coinvolge la memoria della sorella "Ylenia era la persona più libera da condizionamenti, bella e creativa che abbia mai avuto il privilegio di conoscere. Da quando è sparita ho fatto di tutto per continuare il suo lavoro nello spirito di puri viaggiatori nel mondo fisico e spirituale. Sto lavorando a un programma in suo onore".

Anche Albano ha fatto sentire la sua voce, in una dichiarazione rilasciata all'AdnKronos, ha affermato: "Rimango stupito. Non penso proprio che mio figlio abbia detto di aver incontrato Ylenia. Sono dichiarazioni del tutto prive di fondamento. Purtroppo da anni c'è una speculazione sul nome di mia figlia, forse perché fa vendere i giornali. Su questa vicenda vogliamo essere lasciati in pace".