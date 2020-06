Taryn Power, morta la sorella di Romina: "Ha combattuto per un anno e mezzo"

Romina Power è in lutto, oggi sua sorella Taryn Power è morta all'età di 67 anni. Taryn soffriva di una rara forma di leucemia. La notizia è stata data da Romina con un video sui social in cui lei e la sorella attraversano il deserto in auto, sulle note della celebre Cheek to Cheek.

Taryn Power si è spenta nella sua casa americana nel Wisconsin, come ha scritto Romina Power su Instagram: "Mia sorella Taryn ha raggiunto i nostri genitori alle 9:53 ieri a casa sua nel Wisconsin circondata dai suoi quattro figli e quattro nipoti dopo aver combattuto una dura battaglia di un anno e mezzo contro la Leucemia. Lascerà un vuoto immenso poiché era una creatura di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica per via del suo humour, generosità e amore per gli animali, la natura e per i meno fortunati. La migliore sorella che potessi avere in questa vita". Nel commovente video Taryn e Romina sono in macchina e cantano il celebre brano Cheek to Cheek, la cui prima strofa è: "Heaven, I'm in heaven.

Taryn Power

Taryn Power era la sorella minore di Romina Power, figlia di Tyrone Power e della sua seconda moglie, Linda Christian. Ha avuto una breve carriera cinematografica partecipando ad otto film. Negli anni Settanta ebbe una brevissima storia con Lucio Battisti, nel 1978 sposò il fotografo Norman Seeff a Los Angeles, insieme hanno avuto una figlia, Tai Dawn Seeff nata il 28 dicembre 1978. Taryn ha avuto altri tre figli, due con il musicista rock Tony Fox Sales ed uno con il secondo marito William Greendeer, di origine pellerossa Winnebago. Ha vissuto nella riserva indiana dei Winnebago ed ha insegnato ai ragazzi disabili, l'ultimo suo viaggio in Italia risale nel 2019 per partecipare al film Sulle mie spalle diretto da Antonello Belluco.