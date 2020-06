Romanzo Criminale: stasera su Rete 4 il film che racconta la banda della Magliana

É Romanzo criminale il film in onda stasera su Rete 4, dalle 21:25 circa.

Diretto da Michele Placido nel 2005, ripercorre la storia della Banda della Magliana, l'organizzazione criminale romana che ha segnato la cronaca nera italiana dalla fine degli anni '70 ai primi '90.

Tratto dal best seller dello scrittore Giancarlo De Cataldo, Romanzo criminale prende le mosse dal sogno smisurato del giovane Pietro Proietti, in arte Il Libanese: conquistare Roma. Il modo di riuscire nell'impresa? Creare quella sarà poi denominata come la spietata Banda della Magliana che, con alterne vicende e diversi capi, terrorizzerà l'Italia dal 1975 per i successivi 25 anni. Qualcuno, però, comincia presto a dar loro la caccia: è il commissario Scialoja, il primo a capire quanto la Banda stia diventando importante nel panorama malavitoso.

Stefano Accorsi in una scena di Romanzo Criminale

Con un cast di primo piano nel panorama del cinema italiano, composto da nomi del calibro di Stefano Accorsi, Kim Rossi Stuart, Anna Mouglalis, Claudio Santamaria e Pierfrancesco Favino, e un palmares molto ricco - che comprende ben 8 David di Donatello e 5 Nastri d'Argento -, Romanzo Criminale (qui il promo in onda su Mediaset) si è affermato come un vero e proprio cult movie della cinematografia nazionale contemporanea.