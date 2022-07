Roman Polanski: una testimonianza segreta sarà svelata dopo l'ingiunzione del tribunale

Una testimonianza segreta relativa al processo decennale per stupro di Roman Polanski sarà svelata dopo l'ingiunzione che è stata recentemente presentata in un tribunale californiano.

Ci potrebbe essere una svolta nel caso di stupro che riguarda Roman Polanski: una corte di appello della California ha deciso di rendere pubblica una testimonianza che finora era rimasta segreta. La California Appeals Court di Los Angeles ha ordinato alla Superior Court di divulgare il testo della testimonianza dell'ex procuratore Roger Gunson, come richiesto da Sam Wasson e William Rempel, sulla base del Freedom of Information Act.

Il documento in questione potrebbe aiutare Polanski: dopo essersi dichiarato colpevole dello stupro della minorenne Samatha Geimer, il regista fuggì dagli Usa alla vigilia della sentenza temendo che il giudice non avrebbe rispettato l'accordo extragiudiziario e lo sconto di pena previsto per gli imputati che vengono a patti con la giustizia.

Ora però la testimonianza sigillata, che è rimasta sotto chiave per decenni nel caso di stupro su minore, è destinata a essere svelata. Il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles George Gascón ha confermato che il suo ufficio non si opporrà più al rilascio, dopo aver combattuto per anni al fine di non divulgare i documenti.

"Siamo lieti che la corte d'appello abbia concordato, sia con la vittima che con il nostro ufficio, sulla necessità di una totale trasparenza", ha affermato il procuratore distrettuale Gascón. "La decisione della corte ci ha aiutato a sostenere la nostra responsabilità di dire al pubblico la verità. Speriamo che possa essere la fine di questo contenzioso decennale".