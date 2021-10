Roma 2021: Bernard-Henri Lévy alla Festa per presentare The Will to See

Bernard-Henri Lévy in arrivo alla Festa del Cinema di Roma giovedì 21 per presentare il suo nuovo lavoro, The Will to See.

Giovedì 21 ottobre Bernard-Henri Lévy interverrà alla Festa del Cinema di Roma 2021 per presentare il suo nuovo film, The Will to See. Esperto giornalista di guerra, filosofo e scrittore, Bernard-Henri Lévy viene inviato da un gruppo di giornali per testimoniare e riferire dai luoghi del mondo in cui la sofferenza e la miseria sono all'apice, dove le guerre si consumano sotto i nostri occhi, dove si decide per il destino del mondo e nessuno sembra prestargli attenzione. Uno sguardo inflessibile sulle crisi umanitarie più gravi in tutto il mondo.

In Nigeria, Ucraina Somalia, Grecia, Bangladesh, Kurdistan, Libia, Afghanistan, mentre l'occidente si confina nella paura di un virus sconosciuto, Bernard-Henri Lévy si reca sul campo per incontrare donne, uomini, bambini che non hanno dovuto attendere il Covid per essere bistrattati dalla vita, dalla guerra, dalla povertà, dalla fame ed essere costretti all'esodo trasformandosi nei dannati del mondo d'oggi. Un film vibrante, a tratti reportage di guerra, a tratti testimonianza sui diseredati dell'umanità.

Qui il programma alla Festa del Cinema di Roma 2021, attualmente in corso.