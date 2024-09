Roland Emmerich realizzerà il remake di Lawrence d'Arabia

Roland Emmerich sta sviluppando un remake di Lawrence d'Arabia come "serie televisiva di 3 stagioni". Anthony McCarten (Bohemian Rhapsody) spera di scrivere l'intera prima stagione.

Emmerich, che descrive questo remake come il suo progetto di passione atteso da tanto tempo, sta attualmente cercando di vendere il progetto, che potrebbe intitolarsi "In Arabia". Chi si farà avanti? Pare che voglia più di 100 milioni di dollari per realizzarlo.

Roland Emmerich: "James Cameron? Un arrogante. Mel Gibson è un tizio molto, molto arrabbiato nel profondo"

Di cosa parla il film?

Lawrence d'Arabia di David Lean, interpretato da Peter O'Toole, Alec Guiness e Omar Sharif, è considerato uno dei film fondamentali degli anni '60 e 'l'epopea delle epopee'. La pellicola dura ben 3 ore e 42 minuti.

Lawrence D'Arabia: Omar Sharif con Peter O'Toole

Lawrence d'Arabia affronta il viaggio del tenente britannico T.E. Lawrence (Peter O'Toole) che viene inviato in Arabia per trovare il principe Faisal (Alec Guinness) e fare da tramite tra gli arabi e gli inglesi nella loro lotta contro i turchi. Lawrence si ribella agli ordini del suo superiore e intraprende un audace viaggio a dorso di un cammello attraverso l'aspro deserto per attaccare un porto turco ben sorvegliato.

Il progetto segue l'ultima tendenza più "in" di Hollywood, ovvero realizzare i remake dei grande classici. Nell'ultimo anno (o due) infatti, Hollywood ha dato il via libera ai remake di La donna che visse due volte, High & Low, La conversazione, La morte corre sul fiume, La valle dell'Eden, Possession, Il salario della paura, Il mago di Oz, L'invasione degli ultracorpi, Una pallottola spuntata e Brivido caldo.

Emmerich è reduce da Moonfall del 2022, un disastro sul versante della critica cinematografica. I suoi crediti includono Universal Soldier, Godzilla, Il tredicesimo piano, 10.000 a.C. e 2012.

Nella sua quasi decennale carriera di regista, Emmerich, nato in Germania, ha realizzato solo due film notoriamente apprezzati dalla critica: Independence Day del 1996 e Il patriota del 2000.