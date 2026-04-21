Rogue Trooper: Duncan Jones rivoluziona il war movie con Unreal Engine 5, ma senza l'effetto gaming

Finalmente possiamo dare un primo sguardo a Rogue Trooper, atteso adattamento a cui Duncan Jones lavora da un decennio. 2000 AD ha svelato il primo teaser trailer del film firmato dal regista di Moon, Source Code e Warcraft: L'inizio realizzato utilizzando Unreal Engine, la tecnologia creata da Epic Games, gli sviluppatori di Fortnite, solitamente riservata allo sviluppo di videogiochi.

Basato sull'omonima striscia a fumetti di Gerry Finley-Day e Dave Gibbons, Rogue Trooper segue le vicende del protagonista (Aneurin Barnard), unico sopravvissuto a un'invasione conclusasi con la morte di tutti i suoi commilitoni. Il soldato intraprende una missione per scovare il traditore mentre le personalità di tre dei suoi compagni continuano a vivere nella sua pistola, nel suo elmetto e nella sua borsa: Gunnar (Jack Lowden), Helm (Daryl McCormack) e Bagman (Reece Shearsmith).

Aneurin Barnard osserva il campo di battaglia

Cosa ha svelato il teaser di Rogue Trooper

Il teaser, brevissimo, si apre sulle note di The One and Only, brano ricorrente nei film di Duncan Jones, offrendo un primo sguardo al soldato protagonista (Aneurin Barnard) che corre nel bel mezzo di un campo di battaglia mortale per poi lanciarsi con il paracadute per sfuggire al pericolo. Nel finale del teaser intravediamo Bagman (Reece Shearsmith) che si trascina a terra nel suo nuovo zaino.

Oltre al teaser, sono state diffuse le prime immagini di Rogue Trooper che anticipano cosa aspettarsi dal film svelando il protagonista che osserva oltre il campo di battaglia su Nu Earth, il Colonello Logan (Diane Morgan) che si rivolge a un gruppo di persone, Venus Bluegenes (Hayley Atwell) e Helm che giocano a scacchi insieme e il Soldato Ribelle che parla con Bagman e Gunnar.

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Duncan Jones e il rifiuto dell'estetica da fumetto

Tratto da 2000 AD, la leggendaria rivista a fumetti britannica che ospita anche le avventure di Judge Dredd, Rogue Trooper è stato creato dall'artista Dave Gibbon e da Gerry Finley-Day. Prodotto da Stuart Fenegan con Jason Kingsley, Chris Kingsley e Duncan Jones, il film vede protagonisti Aneurin Barnard (Rogue Trooper), Diane Morgan (Colonnello Logan) e la star Marvel Hayley Atwell (Venus Bluegenes). Tra i doppiatori anche Sean Bean, Matt Berry, Asa Butterfield, Jemaine Clement, Alice Lowe e Adrian Edmonson.

Pur utilizzando il motore grafico Unreal Engine 5, il film si distingue per uno stile di animazione unico. La principale preoccupazione del team creativo era, infatti, quella di non far sembrare la pellicola videogioco, come ha dichiarato il produttore Stuart Fenegan a Deadline:

"Abbiamo iniziato a lavorare con l'Unreal Engine per realizzare l'animatic, ma una delle cose per noi più importanti era trovare uno stile di animazione che non sollevasse paragoni con un film tratto da un videogioco. [...] Non volevamo cadere nell'estetica perturbante dei videogiochi. Volevamo davvero trovare quello stile di animazione tipico dell'universo di 2000 AD".

"Dovendo realizzare un film tratto da un fumetto, alla fine doveva sembrare un film tratto da un fumetto", ha aggiunto Duncan Jones. "Era quello a cui puntavamo. C'era questo fantastico albo unico di 2000 AD intitolato War Machine. Conteneva delle illustrazioni meravigliose, con un effetto acquerello. E, per quanto riguarda l'aspetto del film, era qualcosa verso cui spingevamo sempre: un modo per dare l'impressione che fosse colorato con gli acquerelli."