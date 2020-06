Rodeo Queens: Dakota Johnson produttrice e interprete della nuova serie Amazon

Amazon Studios ha acquisito la produzione di Rodeo Queens, una nuova serie in stile mockumentary prodotta e interpretata da Dakota Johnson, che è attualmente in lavorazione diretta da Carrie Brownstein.

Cinquanta sfumature di grigio: Dakota Johnson in una scena del film

Dakota Johnson produrrà lo show insieme a Platform One Media con la sua casa di produzione TeaTime Pictures. La serie Rodeo Queens seguirà un gruppo di professioniste del Rodeo che ambiscono a ottenere la corona. Rodeo Queen è approdata su Amazon dopo una gara competitiva vinta dal colosso della vendita e dello streaming.

Il progetto, che presto verrà sviluppato da un team di sceneggiatori, è stato creato da Christy Hall, co-creatrice della comedy di Netflix I Am Not Okay with This, che sarà anche la showrunner della serie. Alla regia, invece, ci sarà la co-creatrice di Portlandia Carrie Brownstein.

Rodeo Queens segnerà il ritorno di Dakota Johnson alla tv, dopo la sfortunata comedy di FOX Ben and Kate, andata in onda per una sola stagione nel 2012. L'attrice tornerà presto al cinema con nel film L'assistente della star al fianco di Tracee Ellis Ross, inoltre è ufficialmente entrata a far parte del cast di Don't Worry, Darling, il secondo progetto cinematografico di Olivia Wilde.