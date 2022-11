Rocky, la saga intera su Prime Video in streaming da oggi

A partire da oggi 3 novembre 2022 arriva su Amazon Prime Video la saga intera di Rocky, con protagonista Sylvester Stallone, in streaming per tutti gli utenti.

La saga cinematografica di Rocky sbarca in streaming a partire da oggi 3 novembre 2022 su Amazon Prime Video per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Il primo film della serie uscì più di 40 anni fa, nel 1976. Fu presentato a New York, come l'opera prima autobiografica di un attore americano semi-professionista, che aveva insistito per fare la parte del protagonista. Rocky - girato in soli 28 giorni e con un budget bassissimo - narrava la storia di un pugile italo-americano di Philadelphia e divenne il più visto dell'anno, vinse tre Oscar, tra cui quello per il miglior film, e avviò una saga che, in totale, ha guadagnato più di un miliardo di dollari dalla sola vendita dei biglietti.

Sylvester Stallone in Rocky

Gran parte del merito del successo di Rocky va senza dubbio a Sylvester Stallone, che scrisse la storia e diventò il terzo - dopo Charlie Chaplin e Orson Welles - a ricevere la nomination all'Oscar sia come sceneggiatore, sia come attore per lo stesso film. E, ancora oggi, è celebre in tutto il mondo proprio grazie al personaggio del pugile Rocky Balboa e, successivamente del reduce di guerra Rambo.

Nel primo Rocky, protagonista è un anonimo pugile trentenne non riesce a sfondare a causa della sua scarsa applicazione. Un giorno però viene scelto per sfidare il campione del mondo Apollo Creed: insoddisfatto degli avversari che gli vengono proposti, decide di dare ad uno sconosciuto la possibilità di lottare per il titolo in occasione del bicentenario della nascita degli Stati Uniti. Per Rocky è un'occasione di riscatto per non essere più "soltanto un bullo di periferia" e inizia ad allenarsi duramente sotto la guida del burbero Mickey, l'affetto e l'amore di Adriana e il sostegno di Paulie, suo migliore amico e fratello di Adriana.

Creed e Rocky: 10 personaggi cult della saga

Rocky riesce a resistere con il campione per tutti i quindici round, impresa mai riuscita prima a nessuno, perdendo ai punti, ma guadagnandosi l'affetto degli spettatori e l'amore di Adriana, che gli dichiara per la prima volta i suoi sentimenti. Disponibili anche Rocky II, Rocky III, Rocky IV, Rocky V e Rocky Balboa.