Rocky IV, Sylvester Stallone nel video dal set: l'attore lavora alla director's cut

Diffuso un video in cui Sylvester Stallone recita e dirige in una scena tagliata di Rocky IV del 1986: l'attore è al lavoro sulla director's cut del film.

Sylvester Stallone sta lavorando ad un nuovo montaggio di Rocky IV, ragion per cui ha diffuso una scena tagliata dell'iconico film del 1986, in cui possiamo vederlo all'opera mentre recita e dirige allo stesso tempo.

Stallone è noto per aver interpretato alcuni dei personaggi più iconici di sempre, ma alcuni dimenticano che è stato anche produttore, sceneggiatore e regista svariate volte, ed in particolare per la saga di Rocky.

Con il franchise di Creed attualmente in pausa, Sylvester Stallone ha deciso di tenersi occupato con "A director's cut of Rocky IV". Per 'director's cut' si intende una versione del film montata e quindi rilasciata al pubblico per come è stata pensata dal regista nelle intenzioni originarie.

Rocky IV - Sylvester Stallone e Dolph Lundgren sul ring

Sebbene non abbia ancora rivelato troppi dettagli il regista ha condiviso aggiornamenti occasionali sul suo lavoro. Recentemente su Instagram ha pubblicato un estratto dal film riguardante la tesa conferenza stampa tra Rocky Balboa e Ivan Drago. Nella clip, si vede Stallone mentre dà le direttive sulla scena e poi la recita accanto a Dolph Lundgren.

Spesso abbiamo avuto l'occasione di vedere l'attore ridere e scherzare nelle scene tagliate, ma è la prima volta che lo vediamo all'opera come regista, e possiamo cogliere davvero il suo stile. Viene da chiedersi se diriga le sequenze d'azione e di combattimento, con la stessa calma serafica.

Rocky IV: il guilty pleasure compie 30 anni

Sebbene Rocky IV non sia certamente il film di Rocky di cui è più orgoglioso, l'attore 74enne sembra comunque avere un debole per questo episodio, così come molti fan di lunga data del franchise.

Uno degli elementi più popolari del film è l'incontro culminante tra Balboa e Drago. Stallone lo considera non solo il miglior combattimento della serie, ma uno dei migliori combattimenti nella storia del cinema.

Non è ancora chiaro cosa includerà esattamente il nuovo taglio che Sylvester Stallone darà a Rocky IV ma, in base al suo amore per il combattimento finale, è possibile che includa nuovi elementi di quella sequenza particolare, e per i fans storici sarà sicuramente entusiasmante vedere qualche nuovo colpo. In attesa di saperne di più ci godremo ogni nuovo regalo del regista!