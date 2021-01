Rocco Siffredi vince due Oscar del porno a 57 anni: "Incredibile!"

Rocco Siffredi è una delle migliori creazioni che il mondo del made in Italy possa vantare di aver esportato all'estero. Nonostante i 57 anni, la star del porno ha ricevuto altri due Avn Awards 2021 - i cosiddetti Oscar del porno - i riconoscimenti che, ogni anno, premiano il meglio dell'industria dell'intrattenimento per adulti. A differenza degli altri anni, però, quest'anno la cerimonia si è tenuta in streaming a causa del dilagare della pandemia da Covid-19.

Rocco Siffredi in uno scatto promozionale di Ci pensa Rocco

Rocco Siffredi è stato premiato come Miglior performer maschile straniero dell'anno e anche per la Migliore scena a due. Quest'ultimo premio, in modo particolare, è stato condiviso con Jane Wilde, collega con cui Siffredi ha condiviso il set del lungometraggio Rocco's Back to America for More Adventures. Lo scorso 15 gennaio il film aveva già vinto un premio Xbiz Award, corrispettivo hard dei Golden Globes.

Insomma, Rocco Siffredi sembra attraversare una seconda giovinezza e raccoglie premi da ogni parte del mondo. Come riporta Leggo, l'attore ha commentato: "A quasi 57 anni, ho vinto ancora come Miglior performer dell'anno. Vuol dire che non mi fermerò mai. Ma come fanno a farmi vincere? Non è possibile: best performer of the year a me, a quasi 57 anni. Ragazzi, è incredibile!".

Il palmarès che Rocco Siffredi vanta nel mondo del cinema porno è davvero di primo livello. Nel corso di più di 30 anni di carriera, infatti, l'attore ha ricevuto 40 Avn Awards per le sue interpretazioni in prodotti statunitensi. Il primo Oscar del porno come Miglior attore maschile per l'interprete nato a Ortona il 4 maggio 1964 risale al 1993. Insomma, uno degli attori di maggiore successo di sempre è proprio un italiano!