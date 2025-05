Rocco Siffredi, arriva la difesa di un'altra pornostar: "Sul set solo rispetto e consenso"

Gaia On Top, l'attrice e coach psicologica all'Academy di Rocco Siffredi, conosciuta come 'La professoressa', interviene a gamba tesa nel caso sollevato da Le Iene che sta scuotendo l'industria del cinema per adulti. Mentre fioccano accuse pesanti contro il pornoattore, Gaia racconta la sua esperienza difendendo l'amico e collega come hanno fatto anche Valentina Nappi e Benny Green.

Gaia On Top sul set con Rocco Siffredi: "Un ambiente sano"

Rocco Siffredi

Intervistata da Mow Mag, Gaia On Top non usa mezzi termini: "Quando ho visto quel servizio mi sono cadute le braccia. Come ha detto anche Valentina Nappi, per chi conosce Rocco davvero certe accuse sembrano fuori luogo". L'attrice sottolinea l'attenzione di Siffredi per il benessere delle ragazze e lo fa raccontando come funziona davvero l'Academy, delle pause dedicate al confronto e delle verifiche video prima e dopo ogni scena.

'La professoressa' aggiunge che Siffredi spesso chiedeva come si sentissero le attrici e, in caso di dubbi o disagio, sospendeva le riprese. "Mai, dico mai, ho percepito forzature", dichiara e tiene a sottolineare che c'erano momenti in cui il pornoattore stesso interrompeva tutto per fare una riunione e assicurarsi che fosse tutto chiaro. Anche a costo di perdere una giornata di riprese, precisa.

Accuse contestate e frecciate a Le Iene

Le Iene

Gaia On Top non risparmia critiche al programma Le Iene, accusandolo di aver costruito un servizio "a senso unico". "Valentina Nappi non è stata nemmeno contattata. È stato un servizio orientato più allo screditare che all'informazione obiettiva. Prendiamo l'intervista a Priscilla Salerno: sono sicura che lei non ha mai conosciuto né lavorato con Rocco" afferma.

L'attrice suggerisce anche un'altra ipotesi: che alcune accuse nascano da pentimenti successivi delle attrici. Qui emerge il lato da psicologa, perché Gaia parla di "dissonanza cognitiva" e "caccia al mostro". "È come se servisse un colpevole per giustificare la propria scelta", dice.

Ma evidenzia anche come spesso le attrici alle prime armi si trovino a fare i conti con il giudizio sociale e familiare: "Le capisco. A volte è il fidanzato lontano, a volte la famiglia non sa nulla... ci sono tante situazioni".

Il futuro del caso Siffredi: vie legali in vista?

Secondo Gaia On Top, Rocco Siffredi starebbe valutando azioni legali per difendere la propria immagine. Le Iene, dal canto loro, annunciano nuovi servizi e promettono ulteriori sviluppi: come (e quando) finirà?