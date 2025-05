Rocco Siffredi: un video lo scagiona dall'accusa di abusi? Ma Le Iene annunciano un altro servizio shock

Continuano le accuse a Rocco Siffredi, da anni volto simbolo dell'industria hard italiana e fondatore della Rocco Siffredi Academy in Ungheria. Ma il pornodivo rompe il silenzio con parole di fuoco e punta il dito contro un complotto orchestrato per danneggiarne la reputazione. Non solo, una fonte anonima vicina all'attore ha dichiarato a Mow Mag di essere in possesso di un filmato che potrebbe smentire in modo concreto la versione fornita da una delle attrici coinvolte nella vicenda.

Le Iene e le accuse a Rocco Siffredi: cosa sappiamo finora

Rocco Siffredi

Il programma Le Iene ha raccolto le testimonianze di tre donne, tra cui Marika Milani, che hanno raccontato situazioni di abuso e maltrattamenti durante alcune produzioni a luci rosse. Due di loro sono rimaste nell'ombra, mentre una - italiana - ha descritto scene a dir poco scioccanti: "Erano cattivi, ci hanno fatto male, ero distrutta, morta".

Siffredi ha replicato senza peli sulla lingua, soprattutto contro una delle accusatrici: "Questa è una ragazza che non auguro a nessuno di incontrare. Vende la madre pur di avere i soldi". E poi parla ancora del complotto che ci sarebbe ai suoi danni: "Qualcuno sta giocando anche con voi de Le Iene per farmi passare malissimo con il pubblico. Fa tutto parte di questo complotto di cui sono vittima. La cosa ormai va avanti da cinque anni".

La presunta prova: il video che contraddice la denuncia

A rilanciare la posizione di Siffredi ci ha pensato Mow Mag, che cita una fonte molto vicina all'attore. Secondo questa persona, esisterebbe un video del 2022 in cui Siffredi presenta pubblicamente l'attrice anonima insieme alla madre, durante un evento avvenuto mesi dopo i presunti abusi.

"Ho il video sul palco con la smentita ufficiale", avrebbe detto la fonte. E nel filmato, pare che sia stata proprio la giovane a proporre di coinvolgere la madre. Una mossa che, se confermata, getterebbe più di un'ombra sulla ricostruzione fatta in TV.

Il caso resta aperto e Le Iene preparano un nuovo servizio

Il dibattito rimane più acceso che mai e la questione è delicata. Le Iene hanno già annunciato che torneranno presto sull'argomento, con nuovi contenuti e forse ulteriori testimonianze. La vicenda è ancora lontana da una conclusione definitiva, ma l'emergere del video potrebbe cambiare il corso degli eventi.