Rocco Siffredi, accuse shock da Marika Milani a Le Iene: "Ecco le cose schifose che mi ha fatto"

Continua a far discutere l'inchiesta de Le Iene che ruota attorno a Rocco Siffredi, una delle icone dell'hard italiano. Dopo le prime denunce raccolte da Roberta Rei, nella puntata di ieri del programma di Italia 1 è arrivata una nuova, scioccante testimonianza: quella dell'attrice Marika Milani. La donna accusa Siffredi di abusi ripetuti e comportamenti violenti sul set.

Marika Milani a Le Iene: "Mi sono sentita usata e umiliata"

Nel servizio andato in onda ieri sera, Marika Milani racconta in dettaglio presunti episodi avvenuti durante le riprese con Siffredi. Scene estreme, attori non professionisti "che pagavano 2000 Euro per partecipare alle scene", condizioni igieniche dubbie e violenze fisiche e psicologiche.

"Mi sono ritrovata 40 ragazzi davanti e ho provato schifo, erano tutti intorno a me e poi mi facevano male perché erano inesperti e violenti", ha dichiarato. La giovane attrice afferma anche di aver contratto la sifilide in una scena per l'accademia di Rocco, dove secondo lei dovrebbero girare "un film horror, non un documentario su Netflix".

Ma il racconto si fa ancora più inquietante quando Milani descrive un episodio avvenuto lontano dalle telecamere, nel bagno dell'accademia: "Ho avuto necessità di andare in bagno, mi ci ha portata lui, ha smontato il doccino e vi lascio immaginare cosa ha fatto". "Io ricordo esattamente la sua faccia" - prosegue - "non era la sua, era il volto del Diavolo".

La replica di Rocco Siffredi: "Un complotto contro di me"

Rocco Siffredi

Siffredi ha risposto duramente alle accuse, anche questa volta smentendo ogni violenza e parlando di una "terribile congiura" ai suoi danni. Secondo il pornodivo, Marika Milani sarebbe risultata positiva alla sifilide dopo aver girato altre scene in Repubblica Ceca "con ragazzi neri". E accusa alcuni personaggi potenti, tra cui il milionario Stephane Pacaud, di volerlo screditare: "Ci sono ragazze che sono state pagate per dire cose contro di me. Qualcuno sta giocando anche con Le Iene per farmi passare malissimo".

Il caso si allarga: altri nomi in arrivo?

Mentre la bufera mediatica si intensifica, Roberta Rei ha anticipato che potrebbero emergere nuove testimonianze nelle prossime settimane. L'inchiesta su Rocco Siffredi sembra quindi tutt'altro che conclusa. Cos'altro può venire a galla?