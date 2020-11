Rocco Siffredi, “Belen Rodriguez? Ha mandato Iannone al manicomio”

Anche Rocco Siffredi ha deciso di dire la sua su Belen Rodriguez e lo fa alla sua maniera: commentando la recente squalifica di Andrea Iannone, il pornodivo, intervistato da Mowmag, definisce la showgirl argentina una donna capace di mandare gli uomini al manicomio.

Belen Rodriguez sulla cover di Playboy

Rocco Siffredi è un appassionato di motociclismo e in occasione del MotoFestival è stato intervistato in diretta Instagram dove ha commentato la sanzione ad Andrea Iannone. Il pilota infatti è stato squalificato per quattro anni dal Tribunale Arbitrale dello Sport, su richiesta della Wada (Agenzia mondiale antidoping). Siffredi sostiene che la parabola discendente del pilota del moto GP è iniziata nel momento in cui è finita la storia con Belen Rodriguez.

Rocco Siffredi pensa che Andrea sia l'unico a essersi veramente innamorato di Belen: "Lui si è proprio rovinato, io la penso come disse un uomo molto importante nel Paddock: 'Ragazzi, in Italia tutti si vorrebbero chi...re Belen, ma nessuno ci si vuole innamorare', l'unico che ci è cascato è stato lui". Rocco Siffredi è ancora il pornodivo più amato dagli italiani è in fatto di sesso e relazioni parla da esperto: "lo dico con tutta la simpatia, non voglio essere cattivo, però voglio dire... per portare Belen non va bene la patente che hanno 'sti ragazzi!".

La relazione tra Iannone e Belen è durata due anni che, secondo Rocco, sono bastati a distruggere il pilota italiano "Ci vuole una patente molto più importante, perché quella costa, è difficile da gestire... ti manda al manicomio! Ecco, purtroppo questo ragazzo ha avuto la sfiga di essere invidiato dall'Italia intera per Belen. Però alla fine gestirla è dura. Molto dura, con tutto il bene che le voglio".

Parlando degli altri piloti del moto GP Rocco Siffredi ha detto di avere pronto un ruolo per Valentino Rossi "Gli farei fare una cosa con una super milf, o magari un paio insieme! Gli farei fare il cattivello dell'accademia..".

Sull'argentino Jorge Lorenzo ha rivelato che la sua passione per le donne lo ha portato a perdere posizioni nella classifica dei piloti: "_lo conosco bene personalmente. Jorge è uno che in un periodo gli ha dato talmente tanto che ha smesso di essere un pilota, si è vista la fine che ha fatto... secondo me si è dedicato troppo!".