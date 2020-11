Pornhub: le attrici e attori più cercati nel 2020, in testa Rocco Siffredi e Valentina Nappi

Pornhub si conferma la piattaforma hard più cliccata nel nostro paese: ma cosa cercano gli italiani nel 2020 quando navigano sul sito? Grazie ad Esquire possiamo sapere quali sono le pornostar più amate dagli italiani: in testa si conferma il divo indiscusso Rocco Siffredi seguito da quattro colleghe. Ecco chi sono:

Rocco Siffredi Valentina Nappi Brandi Love Lana Rhoades Adriana Chechik

Rocco: Rocco Siffredi in posa a Venezia 2016

I più amati degli italiani su Pornhub restano sempre Rocco Siffredi e Valentina Nappi: l'attore abruzzese ha iniziato la sua carriera verso la metà degli anni ottanta e in breve è diventato uno degli attori più apprezzati del porno. Nonostante abbia espresso più volte la volontà di ritirarsi è ancora in attività. Vincitore di numerosi premi sia come attore che come regista vive ormai stabilmente a Budapest con la famiglia. Quest'anno si era ventilata una sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5 in coppia con il figlio Leonardo ma alla fine non se n'è fatto nulla. Recentemente è al lavoro su una serie televisiva incentrata su di lui, per la quale sarebbe stato già trovato il protagonista.

Valentina Nappi è stata lanciata da Rocco Siffredi nel 2011, l'anno seguente è apparsa sulla copertina di Playboy e nel 2017 è stata premiata come Miglior attrice straniera dell'anno XBIZ. Schietta, diretta e simpatica, oltre che per le sue performance e per la sua avvenenza fisica Valentina si è imposta anche al di fuori dei confini del mondo del cinema per adulti perché è molto attiva sui social e non ha assolutamente peli sulla lingua. A settembre si è sposata con Giovanni Lagnese ed ha assicurato ai suoi fan che non si sarebbe ritirata.

Oltre alla classifica dei pornostar più amati, Esquire ha condiviso anche le categorie porno più cercate su Pornhub nel Bel Paese. Prima gli italiani? No, prima l'italiano - che si tratti di dialoghi, video amatoriali e donne, gli italiani vogliono il porno local.