Rocco Hunt al centro di un caso scommesse a Sanremo 2025? Un gruppo su Telegram invita a votarlo in massa

Nelle ultime ore un gruppo Telegram con oltre 800mila iscritti ha invitato a votare in massa Rocco Hunt e scommettere sull'artista

Possibile caso scommesse a Sanremo 2025? In un gruppo Telegram con oltre 800mila iscritti, un noto tipster ha mobilitato il suo seguito per votare in massa Rocco Hunt: si tratta de Il Pengwin, molto noto nei social. Vediamo cosa è successo.

IL gruppo Telegram e l'invito a votare in massa

Un tispter è una persona che dà consigli sulle scommesse. Nel suo gruppo Telegram Il Pengwin ha proposto ai suoi follower una strategia per votare in massa Rocco Hunt e, ovviamente, puntare su di lui. Siamo oltre il pronostico, perché qui si chiede a un grande seguito di scommettere su un artista e, allo stesso tempo, di intervenire votando così da influenzare il risultato a proprio favore.

Nel dettaglio, Il Pengwin consiglia ai suoi 800mila iscritti di fare tre tipologie di giocate su Rocco Hunt: una sulla vittoria finale (quotata 25.00 al momento della proposta del tipster), una sul piazzamento nei primi 5 (quota 5.00), una sulla presenza nella top 10 (quota 1.75). Questa operazione potrebbe inficiare l'esisto dello stesso Sanremo, se in tanti seguissero il consiglio. I voti degli scommettitori del gruppo Telegram infatti, si sommerebbero a quelli regolari.

I commenti al post di Rocco Hunt

Il Pengwin inoltre, per essere sicuro che la strategia abbia seguito, ha promesso ricompense a chi avesse commentato l'ultima foto del profilo Instagram di Rocco Hunt. A riprova del seguito, basta un confronto: i commenti del post in questione sono arrivati a 33.800, mentre negli altri post sono qualche centinaio o, addirittura, solo qualche decina. Che la cosa non sia casuale, è testimoniato dal fatto che nei commenti viene citato Il Pengwin, che nel suo messaggio aveva scritto: "Se entro le 00:00 arriviamo a più di 20.000 commenti, prendo i 5 profili che avranno commentato di più e domani regalo la FISSA sull'Europa League". Traguardo ampiamente superato.

Dato il seguito del personaggio, l'operazione potrebbe condizionare realmente la classifica di Sanremo. Oltre a gettare cattiva luce sull'incolpevole Rocco Hunt, si muove sul filo dell'illegalità: specie in un'edizione come questa, in cui il televoto ha acquisito ancora più valore rispetto ai Festival passati.