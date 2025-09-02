Robin Wright confessa un enorme rimpianto nell’educazione dei figli con Sean Penn: “Non ero molto severa"

La star di Forrest Gump e House of Cards sostiene di non essere stata troppo inflessibile come madre e che oggi rimpiange questa scelta.

In una recente intervista al The Times, Robin Wright ha ammesso di avere un enorme rimpianto sul modo con il quale ha educato i propri figli avuti con l'ex marito Sean Penn.

Le due star di Hollywood hanno avuto insieme una figlia, Dylan, oggi 34 anni, e un figlio Hopper, oggi 32 anni. Nell'intervista, Wright ha confessato che avrebbe voluto essere più severa.

Il rimpianto da madre di Robin Wright

"Ho un enorme rimpianto come madre e ho sperimentato le conseguenze di questo rimpianto per molti anni con i miei figli: non sono stata abbastanza dura con loro" ha dichiarato Wright. Un comportamento diverso da Sean Penn ma quest'ultimo era spesso impegnato sui set.

Robin Wright in House of Cards

"Era via per così tanto tempo" ha ricordato Wright "Tornava a casa e faceva il poliziotto, e poi mi lasciava con i residui. Allora io cercavo di addolcire il colpo. Eravamo entrambi agli estremi. Non hanno avuto quella zona grigia in mezzo, che è la fermezza, ed era proprio ciò di cui avevano bisogno".

I problemi di Robin Wright con i figli

L'attrice ha raccontato di aver trascorso parecchi anni complicati e in apprensione ogni volta che riceveva una chiamata sul cellulare, per paura che fosse successo qualcosa ad uno di loro.

Nel 2017, Hopper annunciò di essere entrato in rehab per dipendenza da crystal meth ma ora la vita di entrambi prosegue bene, secondo Wright. La star, conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Jenny in Forrest Gump e Claire Underwood nella serie House of Cards, è impegnata nella promozione della sua nuova serie tv The Girlfriend, in arrivo su Amazon Prime Video.

Fidanzata dal 1990 con Sean Penn, Robin Wrightsi sposò con il collega nel 1996, dal quale si separò nel 2007 e dopo essersi riconciliati un paio di volte divorziarono definitivamente nel 2010.