Robin Wright dirigerà e interpreterà la serie Prime Video The Girlfriend

La star di House of Cards al centro di un nuovo progetto per il piccolo schermo.

Amazon Prime Video ha deciso di produrre la serie tv dal titolo The Girlfriend, con la star di House of Cards Robin Wright scelta come regista e protagonista dell'opera. La serie sarà basata sul romanzo d'esordio omonimo di Michelle Frances del 2018. Wright sarà affiancata da Olivia Cooke, Laurie Davidson e Waleed Zuaiter. Il romanzo è stato descritto come avvincente e inquietante, un thriller psicologico che ruoterà intorno ad una menzogna imperdonabile che cambierà le vite di tutti coloro che saranno coinvolti.

House of Cards 6: un primo piano di Robin Wright

La serie si concentra su Laura (Wright), una donna che sembra avere tutto: una carriera di successo, un matrimonio felice con Howard (Zuaiter) e un figlio gentile e talentuoso, Daniel (Davidson). La vita di Laura cambia quando Daniel porta a casa la sua fidanzata Cherry (Cooke), una giovane donna bella e intelligente che non ha mai avuto le stesse opportunità e i privilegi del suo ragazzo, e desidera la vita apparentemente perfetta di Laura.

Una trama inquietante

Il racconto della trama di The Girlfriend è inquietante e potrebbe catturare l'attenzione del pubblico. Robin Wright ha commentato il suo coinvolgimento nel progetto:"Sono entusiasta di dirigere e recitare in questo thriller psicologico incredibilmente delizioso, pieno di colpi di scena e sorprendenti sviluppi dei personaggi, e di lavorare con attori così talentuosi come Olivia e Laurie, e in generale con un cast e una troupe così straordinari".

Robin Wright è nel cast del nuovo film disponibile su Netflix, Damsel di Juan Carlos Fresnadillo, al fianco della giovanissima star di Stranger Things Millie Bobby Brown, Ray Winstone, Angela Bassett e Nick Robinson. Il pubblico la ricorda principalmente per il ruolo di Claire Underwood nella serie House of Cards - Gli intrighi del potere con Kevin Spacey e al cinema per aver interpretato l'indimenticabile amica e fidanzata di Forrest Gump Jenny nel film di Robert Zemeckis con protagonista Tom Hanks, vincitore dell'Oscar al miglior attore protagonista.