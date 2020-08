Robin Williams protagonista stasera su Premium Cinema 2 con L'uomo dell'anno e Patch Adams

Robin Williams è il protagonista assoluto della programmazione stasera su Premium Cinema 2. A quasi 6 anni dalla tragica morte dell'attore, il canale Mediaset riporta sul piccolo schermo L'uomo dell'anno, in prima serata, e Patch Adams, a seguire.

L'uomo dell'anno, in onda alle 21:15

Nel 2006 il regista Barry Levinson trasforma Robin Williams in Tom Dobbs, spregiudicato comico televisivo, conduttore di un talk politico, che accetta provocatoriamente di concorrere alle elezioni presidenziali. Il consenso degli elettori pare essere così grande da portare Tom alla vittoria e alla presidenza. Ma i conti non tornano e la programmatrice Eleanor Green (Laura Linney) è decisa a portare a galla la verità. Anche a costo della propria incolumità...

Patch Adams, in onda alle 23:15

Robin Williams in Patch Adams

Nel 1998 Robin Williams indossa un naso da clown e un camice da dottore per trasformarsi in uno dei suoi personaggi più riusciti e amati. Anche se questa volta è basato su una persona reale, il dottor Hunter "Patch" Adams, un uomo che, dopo una crisi depressiva e un tentato suicidio, viene ricoverato in un ospedale psichiatrico e sperimenta sulla propria pelle il cinico disinteresse della classe medica nei confronti di pazienti nelle sue stesse condizioni. Una volta uscito e completati gli studi in medicina, si rende promotore ed artefice di una crociata in favore di un più umano trattamento dei malati al grido di 'bisogna curare le persone, non le malattie!', testando così gli effetti del buonumore sui pazienti.

Non particolarmente amato dalla critica, Patch Adams è stato invece un enorme successo di pubblico, arrivando a incassare più del doppio del budget di produzione.