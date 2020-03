Robin Williams è ritratto in alcune foto ritrovate dalla figlia Zelda

Robin Williams è ritratto sorridente e scherzoso in alcune adorabili foto ritrovate dalla figlia Zelda durante l'auto-isolamento da Coronavirus.

La giovane ha infatti deciso di mettere un po' di ordine tra le sue cose avendo del tempo a disposizione, imbattendosi in un prezioso ricordo.

Zelda Williams ha condiviso online su Twitter un post in cui spiega: "Le pulizie di primavera causate dall'isolamento hanno portato alla scoperta di alcune vecchie gemme diverenti". L'immagine condivisa con i suoi follower mostra infatti degli scatti realizzati con il padre Robin Williams in cui appaiono entrambi allegri mentre scherzano posando per gli scatti.

Ecco il post:

Isolation spring deep cleaning is turning up some fun old gems: pic.twitter.com/SyV700aD84 — Zelda Williams (@zeldawilliams) March 18, 2020

L'attore, che purtroppo ci ha lasciati nel 2014, in un'intervista aveva parlato del rapporto con i figli Zelda, Cody e Zachary dicendo: "Mi lasciano sempre stupito, semplicemente osservandoli mentre diventano questi straordinari esseri umani. Un libro preferito quando ero un bambino? Crescendo era Il leone, la strega e l'armadio e leggevo ad alta voce la serie di romanzi scritti da C.S. Lewis ai miei figli. Una volta lo stavo leggendo a Zelda e mi ha detto 'Non fare le voci. Leggilo semplicemente rimanendo te stesso'. Quindi l'ho fatto, ho letto come voleva lei e mi ha detto 'così è meglio'".