Robin Hood: stasera su Canale 5 il film di Ridley Scott con Russell Crowe

Inghilterra del 13° secolo. Robin Hood è un abile arciere che ha passato gli ultimi anni della sua vita a salvarsi la pelle al fianco di re Riccardo I nella guerra contro l'esercito francese. Alla morte del re, Robin si trasferisce a Nottingham, piccolo cittadina inglese sopraffatta dal dispotismo di uno sceriffo corrotto e da una sfilza di rovinose imposte locali. Lì conosce e s'innamora di una vedova forte e coraggiosa, Lady Marion, che sin dall'inizio, però, nutre seri dubbi sulla vera identità e sulle reali motivazioni dell'avventuriero.

Cate Blanchett e Russell Crowe in una scena del film Robin Hood (2010)

Desideroso di conquistare l'amore della giovane Marion e salvare la cittadina, Robin mette insieme una squadra di coraggiosi combattenti, le cui straordinarie capacità mercenarie sono paragonabili solo alla loro inesauribile voglia di vivere. Insieme, iniziano a depredare gli indulgenti aristocratici della città per sconfiggere le iniquità imposte dall'odioso sceriffo. Con il Paese indebolito da decenni di guerra, tormentato dall'inconcludente amministrazione del nuovo Re, soggetta a guerriglie interne e minacce esterne, Robin e i suoi uomini danno ascolto al forte desiderio di nuove avventure che li contraddistingue e guidano una protesta esemplare facendo di tutto per evitare che il Paese scivoli in una sanguinosa guerra civile e affinché torni a essere la gloriosa Inghilterra di una volta. La sua avventura lo trasformerà per sempre in un eroe e nel simbolo di libertà di un intero popolo.

Robin Hood di Ridley Scott può vantare, accanto al protagonista Russell Crowe, un cast d'eccezione: Cate Blanchett interpreta Lady Marion, Mark Strong è Sir Godfrey, Oscar Isaac è il Principe Giovanni e Max von Sydow è Sir Walter Locksley. In questo film Ridley Scott torna a dirigere Russell Crowe, dopo la fortunata collaborazione de Il Gladiatore, dove l'attore ha interpretato il generale Massimo Decimo Meridio.