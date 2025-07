Roberto Saviano, in arrivo un programma in prima serata su La7: ecco di cosa si tratterà

La presentazione dei palinsesti La7 si svolgerà domani, giovedì 3 luglio, ma già è trapelata una prima notizia. La rete diretta da Andrea Salerno infatti, avrebbe in cantiere un programma per Roberto Saviano, a cui verrà affidato una trasmissione in prima serata.

Il programma di Roberto Saviano su La7

Quello che (non) ho: Roberto Saviano durante la prima serata del programma su La7

A rivelarlo è Fanpage, a cui il giornalista avrebbe confermato la realizzazione di un programma in prima serata.

Non si sa ancora molto, ma Roberto Saviano si occuperà certamente di mafia e criminalità organizzata: Saviano dedicherà spazio a degli speciali, nei quali si avvarrà anche del magistrato Nicola Gratteri, attualmente Procuratore presso il Tribunale di Napoli. L'attività giudiziaria di Gratteri riguarda alcune delle più importanti indagini sulla 'ndrangheta calabrese.

Non sorprende che Saviano abbia trovato ora spazio a La7. Non dimentichiamo infatti la questione Insider dello scorso anno, quando la Rai mandò in onda le puntate del programma ben un anno dopo rispetto al previsto.

I programmi confermati

In attesa di conoscere i palinsesti La7 della prossima stagione televisiva, sappiamo già che alcuni titoli di punta della rete sono già confermati. Torneranno infatti Otto e mezzo di Lilli Gruber, diMartedì di Giovanni Floris, Piazza Pulita di Corrado Formigli, Propaganda Live di Diego Bianchi, In altre parole di Massimo Gramellini, con la doppia collocazione nel weekend.

Intanto Italia Oggi ha anticipato che Gerardo Greco ha ottenuto l'incarico di vicedirettore del tg La7 e la conduzione di Omnibus al mattino. Dal 2020 infatti, il giornalista era diventato consulente per i programmi di informazione di La7.