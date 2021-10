Chi è la fidanzata di Roberto Saviano, Maria di Donna

La relazione tra Roberto Saviano e Maria di Donna è stata tenuta segreta per molto tempo: la fidanzata dello scrittore è un nome noto nel panorama artistico italiano dove è conosciuta con lo pseudonimo di Meg. La loro storia d'amore sembra sia nata qualche tempo fa ed è stata tenuta segreta, anche per motivi di sicurezza. Secondo alcune indiscrezioni i due convivono a Roma.

Chi è Maria di Donna (Meg)

La cantante Meg

Maria di Donna è nata a Torre del Greco il 20 settembre 1972 e, come Roberto Saviano, è molto legata alle sue radici. Entrambi i genitori di lei sono stati professori. Sin da giovane si è rivelata una grande appassionata di musica, ha studiato pianoforte per dieci anni. All'inizio si è avvicinata alla musica napoletana per poi spaziare nel Jazz, nel samba e nella canzone di protesta.

L'incontro con i 99 Posse

La cantante Meg (Maria Di Donna)

Dopo aver frequentato per qualche tempo l'università in Inghilterra è tornata in Italia dove si è iscritta alla Facoltà di Lettere dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Siamo nel periodo della protesta universitaria, Maria partecipa attivamente anche ad alcune occupazioni di Istituto e, durante questo periodo, entra in contatto con i 99 Posse, il gruppo musicale napoletano formatosi nel 1991 come diretta espressione del 'Centro Sociale Occupato Autogestito' Officina 99.

In Guai a chi ci tocca, il secondo album del gruppo, si sente per la prima volta la voce di Meg, che diventa parte integrante del gruppo a partire dall'album successivo. Nel 1996 esce Cerco tiempo che conquista il disco d'oro. Nel 1998 i 99 Posse pubblicano Corto circuito, che raddoppia le vendite di Cerco tiempo, raggiungendo le 160.000 copie vendute.

La carriera da solista e le collaborazioni

Ferrante Fever: Roberto Saviano in una scena del documentario

Nel 2001 Meg, insieme a Marco Messina, pubblica l'album La tempesta, disco e colonna sonora dal vivo dello spettacolo teatrale Dentro la tempesta. L'8 ottobre Meg 2004 pubblica il singolo Simbiosi, che segna il suo debutto come solista e che anticipa l'uscita del primo album, intitolato semplicemente Meg.

Maria di Donna ha recitato nel progetto Tree'r Us, il film prodotto da Spike Lee e girato dal regista napoletano Luca Curto. Nel 2008 è uscito il suo secondo album intitolato Psychodelice e prodotto da deejay Stefano Fontana aka Stylophonic. Nell'ottobre dello stesso anno Meg viene premiata a Bologna come 'Migliore artista indipendente'.

Fino ad oggi ha pubblicato altri tre album: Imperfezione nel 2015, Concerto imPerfetto nel 2017 e Corona di spine (Camorra Original Soundtrack Album) nel 2019. Ha collaborato con numerosi artisti tra cui Colapesce, Alessandro Quintavalle, i Subsonica, Clementino e con Elio, Christian Meyer e Faso degli Elio e le Storie Tese