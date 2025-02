Roberto Orci, sceneggiatore e produttore di Star Trek e Transformers, morto a 51 anni

Roberto Orci, lo scrittore e produttore fautore dei reboot di Star Trek e Transformers e creatore della serie Fringe è morto martedì 25 febbraio 2025 nella sua casa di Los Angeles per una grave insufficienza renale, come ha confermato Variety. Aveva 51 anni.

In coppia con Alex Kurtzman, Orci ha creato franchise di successo rilanciando le saghe sci-fi dei Transformers nel 2007 e Star Trek nel 2009. Ha anche lanciato la saga Now You See Me e ha collaborato a The Amazing Spider-Man 2 e alla sceneggiatura di Mission Impossible 3. Sul piccolo schermo, Orci e Kurtzman hanno sviluppato nel 2010 il reboot di Hawaii Five-0, che è durato oltre 200 episodi. Orci ha creato le serie Fox Sleepy Hollow e Fringe.

Una carriera stellare

Roberto Orci in una foto

Nato in Mexico, Roberto Orci ha frequentato la Crossroads School di Los Angeles in cui ha incontrato Alex Kurtzman, giovane cinefilo come lui. I due hanno collaborato insieme a numerosi progetti a partire dallo script di Hercules: The Legendary Journeys, diventando shorunner a soli 24 anni. Poi hanno firmato la serie di J.J. Abrams Alias e hanno creato il successo Fox Fringe, prodotto per cinque stagioni.

Nel 2014, il duo ha annunciato che non avrebbe più lavorato insieme su progetti cinematografici e Orci ha continuato a lavorare da solo a Matador per la rete El Rey.

Nell'agosto del 2024, Orci è stato accusato di aver picchiato e aggredito sessualmente sua moglie, l'attrice Adele Heather Taylor. Nella causa, ha affermato che Orci era un alcolizzato bipolare che avrebbe avuto attacchi di violenza contro di lei. La causa di Taylor era in risposta a una causa intentata da Orci quel giugno. Nella causa, lui affermava che Taylor lo aveva ripetutamente aggredito e, durante la sua battaglia contro l'alcolismo, lo aveva manipolato a scopo di lucro.

La portavoce di Orci, Sallie Hofmeister, disse all'epoca: "La richiesta della signora Taylor è un tentativo di ritorsione contro suo marito con accuse inventate dopo che lui ha ottenuto un ordine restrittivo contro di lei, ha chiesto il divorzio e l'ha citata in giudizio a giugno per aggressione, percosse e abuso finanziario nei suoi confronti quando era vulnerabile e cercava di farsi curare per l'alcolismo".

Il cordoglio sui social media

Tra i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Roberto Orci su X quello dello sceneggiatore Joe Russo: "Il mio primo boss a Hollywood disse che la sceneggiatura di Star Trek era la migliore che avesse mai letto e non stava scherzando. Roberto Orci è stato un talento della sua generazione e la sua morte a soli 51 anni è una perdita tragica, perché sono sicuro che ci sarebbero stati altri capolavori in arrivo. RIP a uno dei grandi."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'attrice di Xena - Principessa guerriera Lucy Lawless si è rivolta ai social media per rendere omaggio a Orci, scrivendo: "Sono davvero dispiaciuta di apprendere della morte di Bob. Un uomo bello, dolce e incredibilmente talentuoso. Mando le mie più sentite condoglianze a tutte le tante persone che lo hanno amato".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il creatore dei fumetti di Deadpool, Rob Liefeld, ha dichiarato: "Notizie terribili. Troppo giovane. Ho apprezzato molto il suo lavoro. RIP."