Roberto Orci accusato di violenza e aggressione sessuale: la moglie Adele Heather Taylor lo porta in tribunale

Lo sceneggiatore di Star Trek avrebbe anche fatto arrestare la moglie per distruggere la sua credibilità.

Roberto Orci, uno dei più noti sceneggiatori di Hollywood, autore di film nei franchise di Star Trek e Transformers e della serie Hawaii Five-O, è stato accusato di aver picchiato e aggredito sessualmente sua moglie, l'attrice Adele Heather Taylor.

Nella controquerela presentata lunedì, Taylor afferma di essere stata il bersaglio della condotta violenta di Orci in diverse occasioni dal marzo 2018. L'attrice accusa Orci di comportamento abusivo nei suoi confronti, tra cui aggressioni sessuali, percosse che le hanno provocato lividi e insulti atti ad umiliarla.

I casi di violenza

Nel maggio 2022, secondo l'accusa, Roberto Orci avrebbe inseguito Adele Heather Taylor all'interno della loro casa di Los Angeles prima di immobilizzarla a terra e minacciarla di stupro. Il mese successivo, Orci la avrebbe aggredita una seconda volta, urlandole la frase 'Ti piace essere stuprata'.

Nella denuncia, Adelle Heather Taylor afferma di essere stata arrestata nell'aprile 2020 dopo la chiamata delle forze dell'ordine da parte di Orci quando lei ha cercato di difendersi dalla sua aggressione. In seguito, il marito ha pagato la cauzione e in una registrazione ha ammesso di aver provocato l'arresto della moglie per distruggere la sua credibilità e dissuaderla dal denunciare i continui abusi.

Due anni fa, nel dicembre 2022, Adele Heather Taylor ha lasciato il marito dopo l'ennesima aggressione e ha registrato alcune delle sue minacce mentre l'uomo la cacciava di casa:"Voglio che te ne vada subito o ti butto fuori a calci. Ti picchierò fino a farti obbedire abbastanza da buttarti fuori dalla porta". Roberto Orci ha presentato anche una ordinanza restrittiva contro la moglie prima che lei potesse cercare protezione in tribunale.

Lo sceneggiatore a giugno aveva citato in causa Taylor perché lei, secondo Orci, l'avrebbe selvaggiamente picchiato nel corso dei diversi anni. L'uomo ha dettagliato alcune presunte aggressioni e sostiene di essere stato manipolato dalla moglie perché le cedesse proprietà, denaro e il controllo delle sue finanze. Nella controquerela, Taylor sostiene di voler ritenere Orci responsabile di anni di abusi nei suoi confronti e violazione degli obblighi contrattuali.

Nella denuncia presentata a giugno, Roberto Orci ha ammesso le proprie difficoltà con alcol e altre dipendenze.