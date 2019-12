Roberto Benigni a Sanremo 2020: "Per me è come dire Pinocchio, è una favola” (Video)

Roberto Benigni sarà a Sanremo 2020, l'attore ha annunciato la sua partecipazione alla settantesima edizione della kermesse televisiva durante la puntata di Che Tempo che Fa.

Roberto Benigni è stato tra gli ospiti della puntata di ieri sera della trasmissione Che Tempo che Fa, il talk show della domenica sera condotto da Fabio Fazio, l'attore era in studio insieme al regista Matteo Garrone, in occasione dell'uscita al cinema di Pinocchio che sarà nelle sale il prossimo 19 dicembre.

Durante la puntata Roberto Benigni ha annunciato che tornerà al Festival di Sanremo. "Eccome se ci vado!", ha risposto a Fabio Fazio che gli chiedeva se sarebbe stato presente sul palco dell'Ariston" e poi ha detto "Sono io che lo preparo, sono la cosa sicura" scherzando poi sulla presenza del presentatore ha aggiunto "Amadeus non so se verrà", e paragonando il suo film alla kermesse televisiva ha concluso con "Quando mi dicono Sanremo per me è come dire Pinocchio, è una favola, è il 70esimo anniversario, è la festa degli italiani più bella, è veramente una favola! Sarà un Sanremo straordinario". La clip prente in questa news è visibile anche sul sito di Rayplay