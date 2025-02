Roberto Benigni ospite a Sanremo 2025: aprirà la quarta serata del Festival insieme a Carlo Conti

Un Carlo Conti emozionato apre la conferenza stampa della quarta serata di Sanremo 2025 annunciando che Roberto Benigni sarà ospite della kermesse e aprirà, insieme a lui, la puntata. Il direttore artistico del Festival ha anche anticipato che l'attore farà un annuncio importante.

Benigni è: "Un sogno che si avvera"

Sanremo 2023: Roberto Benigni sul palco dell'Ariston nella prima serata

"Vi devo lasciare perchè vado a incontrare un ospite che avevo invitato sempre nei miei tre precedenti Festival ma non era mai stato con me. Stasera con lui, e per me è un sogno, apriremo insieme il Festival di Sanremo. Verrà a fare un saluto al grande pubblico del Festival, lo farà a suo modo, con la sua allegria, il suo entusiasmo, la sua energia. E mi ha detto che dovrà fare un annuncio. Quindi per me è un grande sogno iniziare questa serata del Festival di Sanremo con Roberto Benigni".

Queste le parole che Carlo Conti ha usato per confermare quella sorpresa che era nell'aria, che era stata paventata già in chiusura ieri sera, quando, congedandosi, aveva lasciato intendere che qualcosa di grosso stesse bollendo in pentola.

Per Roberto Benigni si tratterà della settima volta sul palco dell'Ariston. La prima, nel 1980, prorio in veste di conduttore accanto a Claudio Cecchetto e Olimpia Carlisi. Nel 2002 fece il 70% di share rileggendo in chiave politica il Giudizio Universale e strizzando le parti intime del conduttore Pippo Baudo.

Nel 2009, con Paolo Bonolis alla conduzione, l'attore e regista Premio Oscar fece un intervento molto discusso, carico di invettive contro Silvio Berlusconi, Iva Zanicchi e Walter Veltroni.

Nel 2011, allora il conduttore era Gianni Morandi, fu invitato per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia. Due le ospitate durante l'era Amadeus: nel 2020, in cui recitò il Cantico dei Cantici per 40 minuti, e nel 2023, per celebrare la Costituzione al cospetto di un emozionato Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.