Roberto Benigni, I Dieci Comandamenti tornano stasera su Rai1

Roberto Benigni torna stasera su Rai1, alle 21:25, con I Dieci Comandamenti, replica dello spettacolo trasmesso dal Palastudio di Cinecittà nel 2014, dedicato al decalogo che Dio dettò a Mosè sul Monte Sinai.

"Quel libro - ha spiegato l'attore toscano - è lo spettacolo per eccellenza. Credo non ci sia storia più bella, il racconto dell'Esodo è esempio rivoluzionario, una strada da seguire, è d'ispirazione per qualsiasi moto di libertà. Questi comandamenti fanno bene alla salute, ne abbiamo bisogno. All'inizio avevo pensato di fare addirittura dieci serate, potevo andare avanti per mesi e mesi perché sono inconsumabili, non si finisce mai. È la più bella storia del mondo, una storia che crediamo di conoscere ma poi si rivela sempre nuova. È la legge dei sentimenti. Per la prima volta ci vengono date delle regole, regole così attuali da impressionare. Diventano legge i sentimenti, l'amore, la fedeltà, il futuro, il tempo".

"Dobbiamio pensarci sempre, alla #felicità. E, anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei."#RobertoBenigni - #IDieciComandamenti QUESTA SERA, sabato #9maggio, alle 20:35 su #Rai1 pic.twitter.com/oZWiCdW6My — Rai1 (@RaiUno) May 9, 2020

Prodotto dalla Melampo Cinematografica, lo spettacolo è organizzato da Lucio Presta con la produzione esecutiva di Arcobaleno Tre. Stefano Vicario ha curato la regia delle riprese in Full HD, Massimo Pascucci direttore della fotografia. La scenografia, allestita con circa 100 metri cubi di legno, è di Gaetano e Chiara Castelli.