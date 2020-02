Roberto Benigni: le foto a Berlino 2020, un po' di follia sul red carpet

Berlino 2020: Roberto Benigni e Matteo Garrone al photocall di Pinocchio

E' stata la giornata di Matteo Garrone e Roberto Benigni, qui Berlino 2020 per la pellicola Pinocchio, film uscito in Italia a dicembre 2019 e presentato qui in Germania per il Berlinale Special Gala. La mattinata è stata dedicata ad interviste, foto e conferenza dove Garrone e il suo cast si sono presentati davanti a fotografi e giornalisti in gran forma.

Roberto Benigni, Federico Ielapi, Massimo Ceccherini (e il suo cagnolino), Marine Vacht hanno posato frettolosamente per poi dedicare maggior tempo alla conferenza stampa dove si è parlato del film ma anche di attualità.

Roberto Benigni sul Coronavirus: "Non bisogna farsi prendere dal panico"

GALLERIA DI IMMAGINI

Pinocchio a Berlino 2020

Una pioggia battente ha accompagnato il red caret pomeridiano che comunque si è svolto senza intoppi, ravvivato dalla simpatia di Benigni e del piccolo Federico Ielapi, un piccolo divo per nulla intimorito dalle telecamere a dai flash. Pinocchio di Matteo Garrone ripercorre, piuttosto fedelmente e con lo stile del regista, le avventure del burattino Pinocchio raccontate nel celebre libro di Carlo Collodi.