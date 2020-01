Robert Zemeckis alla regia di Ares, film sci-fi di Warner Bros.

La leggenda del cinema Robert Zemeckis potrebbe tornare presto dietro la macchina da presa, grazie a un nuovo film Warner Bros. intitolato Ares, un thriller sci-fi che parlerà di astronauti.

Come ha riportato Deadline, il regista di Ritorno al Futuro sarebbe ora in trattative con Warner Bros. per dirigere il film, un thriller sci-fi scritto da Geneva Robertson-Dworet, già co-sceneggiatrice di Captain Marvel e autrice di Birds of Prey.

Stando alle prime notizie relative ad Ares, il film racconterà le vicende di un astronauta che sopravvive allo schianto della sua capsula d'atterraggio in un deserto africano, ma inizia a sospettare che la sua missione fosse in realtà al servizio di una cospirazione volta a nascondere un segreto che potrebbe cambiare il mondo, una storia che ha tutte le basi per essere firmata dalla regia di Robert Zemeckis.

Insieme a Zemeckis nella rosa dei nomi che parteciperanno al film, alla produzione ci saranno Jack Rapke e Steve Starkey per la ImageMovers, e Dan Lin e Jonathan Eirich per la Rideback, Roland Emmerich tra i produttori esecutivi del progetto con Ryan Halprin e Jackie Levine.

Vi ricordiamo che Robert Zemeckis, al momento, è impegnato con la post-produzione di The Witches, in arrivo nel 2020, e sarebbe in trattative con Disney per dirigere il live action di Pinocchio, come annunciato da Variety lo scorso ottobre.