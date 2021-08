Robert Rodriguez stringe un nuovo accordo con HBO e HBO Max

Robert Rodriguez, con la sua casa di produzione Troublemaker Studios, ha stretto un accordo con HBO e HBO Max.

Il filmmaker si occuperà quindi dello sviluppo di nuove potenziali serie televisive e suo figlio Racer sarà il responsabile della gestione deli progetti realizzati in base al patto.

L'accordo stretto da Robert Rodriguez, inoltre, prevede la potenziale produzione delle serie negli spazi di proprietà di Troublemaker, nella città di Austin, in Texas.

Il regista ha dichiarato: "Poter addentrarsi nei marchi a disposizione nel portfolio di WarnerMedia ed esplorare nuove storie da raccontare è intrigante. Non vedo l'ora di lavorare a questa collaborazione significativa che con i talenti creativi di alto calibro di HBO e HBO Max che hanno dimostrato di essere disposti ad assumersi dei rischi, sfidare le norme e raccontare storie inclusive mentre stanno producendo un'ampia gamma di contenuti di qualità".

Sarah Aubrey, a capo dei contenuti originali di HBO Max, ha dichiarato: "Robert Rodriguez e il team di Troublemaker Studios hanno creato alcuni dei progetti maggiormente coinvolgenti degli ultimi anni, spingendosi oltre i limiti della narrazione di genere con umorismo e con effetti visivi unici".

Robert sta attualmente producendo lo spinoff di The Mandalorian intitolato The Book of Boba Fett per Disney+.