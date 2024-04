Machete, Robert Rodriguez chiarisce le dichiarazioni di Danny Trejo: 'Ho ancora i diritti della saga'

Robert Rodriguez ha voluto chiarire alcune dichiarazioni di Danny Trejo riguardanti la saga di Machete, smentendo di aver venduto i diritti.

L'attore, parlando con Rob Zombie in una conversazione realizzata per il magazine Interview, aveva infatti sostenuto che era improbabile la realizzazione di un sequel a causa della situazione.

Le dichiarazioni dell'attore

Danny Trejo aveva spiegato: "Immagino che Robert Rodriguez abbia fatto una cavolata e venduto parte dei diritti di Machete ai russi o qualcosa del genere. Tutti mi chiedono sempre: 'Quando realizzerete Machete Kills in Space?'".

Zombie ha sottolineato che vorrebbe vedere il sequel: "Pensavo che sarebbe stato certamente realizzato, è così ridicolo".

Machete 3, Danny Trejo: "Dovete chiedere a Robert Rodriguez di realizzarlo!"

Danny Trejo in un'immagine tratta da Machete Kills

I chiarimenti del regista

Robert Rodriguez ha voluto chiarire la situazione spiegando a IndieWire: "Ho ancora tutti i diritti. Stiamo pianificando di farne un altro, abbiamo semplicemente smesso di dirlo fino a quando lo faremo realmente perché escono storie in cui si sostiene 'Lo stanno girando ora, lo stanno producendo ora'".

Il regista ha voluto ricordare che Machete è uno dei suoi personaggi preferiti e, come Danny, spera di poter realizzarne un sequel. Rodriguez ha confermato: "Il sequel è ancora davvero possibile. Semplicemente non lo stiamo realizzando ora".