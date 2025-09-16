Robert Redford: La mia Africa e Proposta indecente tornano su Sky Cinema nel giorno della sua morte

Due film cult per rendere omaggio a uno degli attori simbolo di Hollywood, che ci mostra la doppia faccia della seduzione: quella scabrosa del potere e quella romantica dell'avventura. A noi scegliere il Redford che preferiamo.

Sky Cinema dedica la prima serata di oggi a Robert Redford, scomparso poche ore fa, con un doppio appuntamento iconico in onda dalle ore 21.15 su Sky Cinema Uno e disponibile anche in streaming su NOW. Si parte con Proposta indecente per proseguire con il cult La mia Africa.

Un omaggio che parla al cuore di più generazioni e rimette al centro la stella gentile di Hollywood, quel golden boy che ha fatto sognare un po' tutti.

Robert Redford, l'omaggio di Sky Cinema all'attore scomparso oggi

La programmazione nasce per salutare un protagonista assoluto del cinema, scomparso a 89 anni, e per far riscoprire due momenti chiave della sua lunghissima carriera.

Non si tratta di un semplice "ricordo", ma di una mini‑maratona che prova a restituire un briciolo del carisma e dell'eleganza di Robert Redford: il fascino da rubacuori, certo, ma anche il brivido dell'avventura romantica che ha fatto sospirare il pubblico in tutto il mondo.

Proposta indecente, o il gioco della tentazione secondo Redford

Una scena del film

Si parte con Proposta indecente (ore 21.15), dove Robert Redford interpreta un miliardario abituato a ottenere tutto. Nella sua orbita finiscono Demi Moore e Woody Harrelson, coppia giovane e innamorata messa alla prova da un'offerta che fa vacillare sentimenti e certezze.

Un film simbolo degli anni Novanta che ha incendiato i dibattiti di costume: quanto vale una scelta? E quanto costa davvero?

La mia Africa: il grande melò di Sydney Pollack

Robert Redford e Meryl Streep in La mia Africa

A seguire La mia Africa, l'epopea romantica diretta da Sydney Pollack che porta Redford nelle pianure del Kenya accanto a Meryl Streep.

Ispirato al memoir di Karen Blixen, il film racconta un amore libero e selvatico, sospeso tra il desiderio di restare e la necessità di partire. Qui Redford è l'uomo dell'orizzonte: affascinante, irrequieto, impossibile da imprigionare.

Dove vedere l'omaggio a Robert Redford

La doppia proiezione è su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Un appuntamento pensato per rivedere l'attore nel doppio registro che lo ha reso un'icona: seduzione e avventura, intimità e grande respiro. Una serata perfetta per tornare a chiedersi perché, dopo decenni, il suo cinema continua a parlarci come il primo giorno.