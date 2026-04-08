"Robert Redford ha cambiato la mia vita sessuale": la confessione di Bob Woodward

Avere Robert Redford che ti interpreta in un film sembra un sogno che si avvera, ma a Bob Woodward ha causato non pochi problemi sentimentali.

Woodward, ex giornalista investigativo del Washington Post, ha parlato del 50° anniversario di Tutti gli uomini del presidente in un'intervista concessa al Guardian. Nel film del 1976, Redford, scomparso nel 2025 all'età di 89 anni, interpretava Woodward mentre lui e Carl Bernstein (interpretato da Dustin Hoffman) indagavano sul complotto del Watergate che alla fine portò alle dimissioni del presidente Richard Nixon.

Tutti gli uomini del presidente: una scena del film

Com'è cambiata la vita sessuale di Woodward dopo il film con Redford

Woodward, che oggi ha 83 anni, ha ricordato che Redford era il sex symbol più in voga di Hollywood, grazie a film come Come eravamo e La stangata, ma la realtà di avere l'attore a interpretarlo sullo schermo gli è apparsa chiara solo dopo l'uscita del film.

"Ricordo che quando uscì il film ero single e uscivo con delle ragazze, oppure qualcuno mi diceva che avrei dovuto invitare questa o quella a uscire, così telefonavo, mi presentavo e chiedevo: 'Che ne dici di un appuntamento venerdì sera?' 'Oh sì, sarebbe fantastico', 'Passo a prenderti alle sette, alle otto'", ha ricordato Woodward.

Ma quando arrivò il film, le cose cambiarono rapidamente. "Andavo a casa loro o nel loro appartamento e ricordo che almeno in due occasioni è successo questo: bussavo alla porta, la donna apriva e mi guardava, e si capiva che nel mondo sotterraneo delle aspettative si innescavano dei meccanismi inconsci e pensavano fossi Robert Redford, invece ero io", ha ricordato. "La porta si apriva e avevano un sorriso sincero, poi lei mi guardava, si rendeva conto che non era Redford e passava da un'aspettativa altissima a una bassissima. Ho visto quel tipo di delusione un sacco di volte".

Robert Redford e Bob Woodward insieme

L'incontro tra Bob Woodward e Robert Redford

Woodward e Bernstein, entrambi ottantaduenni, furono contattati per la prima volta da Redford mentre erano ancora impegnati a seguire la vicenda e insistette nel voler raccontare la storia del Watergate descrivendo il loro rapporto e la loro ricerca della verità.

"Eravamo impegnati e Redford continuava a chiamare e a insistere: 'Questo è il modo giusto per raccontare questa storia'. Sia io che Carl pensammo: sì, forse dal suo punto di vista è il modo giusto per raccontarla, ma inizialmente non la pensavamo in quel modo", ha detto Woodward. Alla fine, i due scrissero un libro nel 1974, Tutti gli uomini del presidente, e Redford ne acquistò i diritti.

Il successo e gli Oscar a Tutti gli uomini del presidente

Tutti gli uomini del presidente è stato immediatamente acclamato dalla critica e candidato a otto premi Oscar. Il film si aggiudicò 4 statuette: il premio come miglior attore non protagonista per Jason Robards (che interpretava il redattore Ben Bradlee), il premio per la migliore sceneggiatura non originale, il premio per la migliore scenografia e il premio per il miglior sonoro.

Se vi stavate ancora chiedendo in che modo è continuata la vita sessuale di Bob Woodward, sappiate che si è sposato con Elsa Walsh nel 1989.