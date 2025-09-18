Robert Redford, la figlia Amy lo ricorda: “Era semplicemente mio padre, il mio mondo è caduto nel silenzio”

L'attrice e regista, figlia della star di Butch Cassidy e La stangata, ha dedicato parole toccanti al padre scomparso pochi giorni fa.

Amy Redford, figlia di Robert Redford, ha commentato pubblicamente per la prima volta la morte recente del padre, scomparso a 89 anni. In un video pubblicato su Threads, l'attrice ha dedicato parole toccanti al genitore.

Nella clip, Amy Redford ricorda la vita trascorsa insieme al padre e l'eredità che ha lasciato con la sua scomparsa, non solo nel cinema ma in tutto il mondo.

Amy Redford ricorda il padre Robert

"Era semplicemente mio padre. Il mio mondo è caduto nel silenzio" ha dichiarato la figlia di Redford "Attraverso la sua vita mi ha insegnato che il cinema e la vita richiedono le stesse due cose: coraggio e amore" prima di elencare alcuni dei grandi successi del padre "La fondazione del Sundance Film Festival è una parte insostituibile della storia di Hollywood".

Robert Redford in una scena di Leoni per agnelli

Grazie al suo lavoro, Robert Redford ha contribuito, con il Sundance Film Festival, a promuovere e supportare generazioni di artisti per il cinema, costruendo un supporto e un pilastro fondamentale per il cinema indipendente americano.

L'amore di Robert Redford per Gente comune

Amy Redford ha confermato l'amore di Robert Redford per uno dei suoi film da regista: "Ha sempre detto che Gente comune era una delle opere più importanti della sua vita, gli valse l'Oscar come miglior regista, ma ciò che contava di più per lui era il messaggio del film sulla famiglia, la perdita e l'amore. Mi ha insegnato che i film non riguardano solo l'intrattenimento, ma il far riflettere le persone, il toccare il luogo più delicato dei nostri cuori".

In conclusione, la chiosa finale: "Attraverso la sua vita mi ha insegnato che il cinema e la vita richiedono le stesse due cose, coraggio e amore".

Amy Redford diresse il suo primo film The Guitar nel 2008 e ricorda ancora il commento del padre: "Tutto ciò che fece fu darmi un lieve colpetto sulla spalla e dire: 'È bello. Questo è il film di Amy'"