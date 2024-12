Robert Pattinson ha ammesso di inventarsi storie durante le interviste perché si annoia

Robert Pattinson è ben noto per i suoi problemi con la stampa e per le bugie che spesso racconta nelle sue interviste, ma di recente è stato colto di sorpresa mentre rivedeva una propria intervista televisiva del 2011.

Era l'anno in cui The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1 usciva nelle sale cinematografiche, il che significa che Pattinson era impegnato in un tour promozionale di scala globale particolarmente estenuante. Durante l'intervista ha mentito dicendo di aver visto un clown morire nell'esplosione di una macchinina quando era bambino.

"Non c'era assolutamente nessuna esitazione nella mia voce", ha ammesso Pattinson al New York Times Style Magazine, riguardandosi in video. "Mi viene da dire: 'Che diavolo succede? Sei posseduto?'".

L'attore ha spiegato di aver spesso inventato storie nelle interviste con la stampa durante quel periodo della sua carriera perché "l'unica cosa che la gente mi chiedeva era di essere famoso" e "entravo in uno stato di alienazione".

The Batman 2, Matt Reeves anticipa: "Non sarà facile per Bruce Wayne essere il Cavaliere Oscuro"

Altre bugie raccontate da Pattinson nelle interviste includono l'essere stato un modello di mani femminili, l'aver portato a cena uno stalker e l'aver girato una scena di coprofilia per Twilight che è stata cancellata. In pratica, Pattinson si annoiava a tal punto a parlare con la stampa da rendere il tutto più vivace raccontando bugie.

Pattinson ha parlato con il New York Times Style Magazine in vista dell'uscita del prossimo anno di Mickey 17, diretto dal premio Oscar per Parasite Bong Joon Ho. Si tratta del suo primo ruolo in live-action dopo aver indossato il mantello per The Batman del 2022. Il sequel di quel film è in calendario per la fine del 2026 ed entrerà in produzione l'anno prossimo.