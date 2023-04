Robert Kirkman dopo Renfield: "In futuro potrei occuparmi di altri film sui mostri Universal"

Robert Kirkman, che ha ideato la storia alla base di Renfield, ha confermato che potrebbe occuparsi di ulteriori progetti basati sui mostri Universal.

Il creatore di The Walking Dead ha contribuito a riportare sul grande schermo la storia di Dracula con un approccio originale e i fan potrebbero attendersi altre storie simili.

In un'intervista rilasciata a Screen Rant, Robert Kirkman ha dichiarato rispondendo alla possibilità di tornare nell'universo dei "mostri" classici: "Non c'è nulla di cui io possa parlare pubblicamente o annunciare. Non c'è nulla al 100% in lavorazione, ma collaborare con Universal e avendo quel rapporto che io ho con loro, è qualcosa di cui si parla costantemente. Si tratta di qualcosa che adorerei sicuramente fare".

Nel film Renfield Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, la saga di X-Men) interpreta Renfield, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, Dracula (il premio Oscar Nicolas Cage). Renfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c'è una vita al di fuori dell'ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza.

Renfield è diretto dal vincitore dell'Emmy Chris McKay (La guerra di domani, LEGO Batman - Il film) da una sceneggiatura di Ryan Ridley (la serie di Ghosted, la serie di Rick & Morty), basata su un'idea originale di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead e di Invincible.

Il film è interpretato dalla vincitrice del Golden Globe Awkwafina (The Farewell - Una bugia buona, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), dalla vincitrice dell'Emmy e candidata al premio Oscar Shohreh Aghdashloo (Casa Saddam, La Casa di Sabbia e Nebbia), Ben Schwartz (Sonic, The Afterparty) e Adrian Martinez (I sogni segreti di Walter Mitty, Focus - Niente è come sembra).