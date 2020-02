Robert Downey Jr. su Tom Holland: "Ci parliamo spesso via FaceTime!"

Robert Downey Jr. e Tom Holland, dopo aver recitato nei film della Marvel sono diventati grandi amici e l'interprete di Iron Man ha svelato che si tengono in contatto usando FaceTime.

La star, mentre era ospite di BBC Radio 1, ha xonfermato che la loro amicizia è andata oltre l'impegno sul set e la fine delle riprese di Avengers: Endgame, cercando di rimanere in contatto usando la popolare app. In passato anche Tom Holland aveva parlato del legame che li unisce parlando ai microfoni di Uproxx ammettendo: "Io e Robert Downey Jr. ci siamo avvicinati davvero molto. Siamo diventati grandi amici e gli chiedo consigli e lui fa lo stesso alle volte con me".

La star di Spider-Man aveva aggiunto: "Nel tempo è diventato questo rapporto davvero adorabile che posso avere nel settore perché, essendo un giovane attore che muove i primi passi in questo mondo, alle volte può essere qualcosa di davvero pauroso e complicato. Puoi essere un po' bullizzato, ed è bello avere qualcuno che mi difende e che è in grado di darmi dei consigli utili".

Tom e Robert, uscito ormai di scena dai progetti Marvel dopo la straziante morte di Tony Stark, per ora non hanno altri progetti in cui reciteranno uno accanto all'altro in programma, tuttavia non è da escludersi che la loro amicizia porti a ulteriori collaborazioni in futuro.